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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Чистый воздух и много белок — веломаршрут по паркам Нижнего Тагила

Чистый воздух и много белок — веломаршрут по паркам Нижнего Тагила

25 июня 2024, 07:37
Сделаем кружок по тагильским паркам? Покатили с #Кудабежать!

Старт от сквера площади Славы. Тут сразу несколько памятников: мемориал боевой славы Уралвагонзавода, памятник трудовой и воинской славы заводчан в годы Великой Отечественной войны, обелиск, Вечный огонь и фонтан. Центральная часть композиции — высоченная каменная стела. На ней — имена заслуженных жителей города.

Отсюда двигаемся к парку ДК им. Окунева. Величественное здание в стиле сталинского ампира — Дворец культуры Уралвагонзавода. Большой греческий портик, два ряда колонн, боковые флигели — смотрится роскошно. Сам парк при ДК чистый, ухоженный, местные хвалят тут велодорожки. Нам направо, к Пионерскому скверу. Его разбили в 1930-е годы по инициативе местной молодежи, а когда-то давно тут была базарная площадь. Сейчас — уютный лесок в центре города.

Фото: 1MI

Наша следующая цель — парк на Пихтовых горах. Тут много птиц и белок. Возьмите угощения! Есть места, где можно посидеть на скамейках, если устали. А еще на территории можно найти памятник создателям легендарного Т-72.

Фото: 1MI

Поворачиваем направо, к скверу площади Славы. Откуда начали, туда и вернулись! Все как договаривались.

  • Пройденная дистанция: ≈ 8,3 км
  • Время: 43 минуты в среднем темпе
  • Сложность: понадобятся орешки
#Город#Туризм#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург
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