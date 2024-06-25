Чистый воздух и много белок — веломаршрут по паркам Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Старт от сквера площади Славы. Тут сразу несколько памятников: мемориал боевой славы Уралвагонзавода, памятник трудовой и воинской славы заводчан в годы Великой Отечественной войны, обелиск, Вечный огонь и фонтан. Центральная часть композиции — высоченная каменная стела. На ней — имена заслуженных жителей города.
Отсюда двигаемся к парку ДК им. Окунева. Величественное здание в стиле сталинского ампира — Дворец культуры Уралвагонзавода. Большой греческий портик, два ряда колонн, боковые флигели — смотрится роскошно. Сам парк при ДК чистый, ухоженный, местные хвалят тут велодорожки. Нам направо, к Пионерскому скверу. Его разбили в 1930-е годы по инициативе местной молодежи, а когда-то давно тут была базарная площадь. Сейчас — уютный лесок в центре города.
Наша следующая цель — парк на Пихтовых горах. Тут много птиц и белок. Возьмите угощения! Есть места, где можно посидеть на скамейках, если устали. А еще на территории можно найти памятник создателям легендарного Т-72.
Поворачиваем направо, к скверу площади Славы. Откуда начали, туда и вернулись! Все как договаривались.