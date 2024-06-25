Чистый воздух и много белок — веломаршрут по паркам Нижнего Тагила

Отсюда двигаемся к парку ДК им. Окунева. Величественное здание в стиле сталинского ампира — Дворец культуры Уралвагонзавода. Большой греческий портик, два ряда колонн, боковые флигели — смотрится роскошно. Сам парк при ДК чистый, ухоженный, местные хвалят тут велодорожки. Нам направо, к Пионерскому скверу. Его разбили в 1930-е годы по инициативе местной молодежи, а когда-то давно тут была базарная площадь. Сейчас — уютный лесок в центре города.