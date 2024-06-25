Как сэкономить на покупке еды: простые советы по выбору продуктов питания

Специалисты выяснили, что жители России тратят более 30% своего месячного дохода на продукты питания. О том, как экономить при покупке еды и планировать бюджет даже в условиях роста цен, — в этом материале.

Планируя поход в магазин, составьте список покупок и постарайтесь его придерживаться. Во время выбора товаров рекомендуется убрать телефон подальше и не проверять сообщения в мессенджерах. Ваше внимание будет сосредоточено на покупках, и вы не накидаете в корзину лишнего, сообщает newia.ru. В продуктовый магазин следует идти на сытый желудок, так как голод мотивирует на покупку чрезмерного количества еды. Относитесь к скидкам с долей скепсиса — часто такие товары могут иметь не лучшее качество или короткий срок годности. Не обделяйте вниманием продукты на нижних полках. На уровне глаз сотрудники магазина обычно выкладывают более дорогие продукты, а на нижних ярусах стеллажей может находиться продукция аналогичного качества по выгодной цене. На многих рынках и овощебазах овощи и фрукты можно приобрести по более демократичной цене, чем в магазине. Выбирайте сезонную продукцию — свежие огурцы и томаты зимой могут сильно ударить по карману. Противиться детским просьбам бывает непросто, поэтому на время похода за покупками малышей лучше оставить дома. В противном случае затраты могут превысить запланированные. Обращайте внимание на состав продуктов. Известные марки зачастую не отличаются по качеству от недорогих. Сравните состав схожей продукции разных брендов и выберите недорогую.