Кудабежать? Маршрут по Нижнему Тагилу для тех, кому хочется на природу

Рядом парк «Старатель» — тут тебе и футбольное поле, и теннисный корт. Карусели, спортивные площадки для баскетбола, тренажерная зона — все в наличии. Местные это место хвалят, оно и понятно: один сосновый бор чего стоит! Есть даже тропа здоровья. А зимой заливается каток.