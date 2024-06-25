Кудабежать? Маршрут по Нижнему Тагилу для тех, кому хочется на природу

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Это уютный небольшой кирпичный храм. Открыт с 9:00 до 18:00. Тихая, камерная атмосфера русской церкви, радушные служители — зайдите, не пожалеете!
Рядом парк «Старатель» — тут тебе и футбольное поле, и теннисный корт. Карусели, спортивные площадки для баскетбола, тренажерная зона — все в наличии. Местные это место хвалят, оно и понятно: один сосновый бор чего стоит! Есть даже тропа здоровья. А зимой заливается каток.
Далее бежим по Свердловскому шоссе, а потом налево к санаторию «Руш». Главное здание напоминает корабль. Лес, русское поле и берег реки. Чистый воздух. Территория комфортабельная — асфальтированные дорожки, качели, тренажеры, хорошее вечернее освещение.
Идеальное время для маршрута с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00.