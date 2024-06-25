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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

#Кудабежать? Маршрут по Нижнему Тагилу для тех, кому хочется на природу

#Кудабежать? Маршрут по Нижнему Тагилу для тех, кому хочется на природу

25 июня 2024, 07:03
Фото: 1MI
Стартуем от храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца.

Это уютный небольшой кирпичный храм. Открыт с 9:00 до 18:00. Тихая, камерная атмосфера русской церкви, радушные служители — зайдите, не пожалеете!

Фото: 1MI

Рядом парк «Старатель» — тут тебе и футбольное поле, и теннисный корт. Карусели, спортивные площадки для баскетбола, тренажерная зона — все в наличии. Местные это место хвалят, оно и понятно: один сосновый бор чего стоит! Есть даже тропа здоровья. А зимой заливается каток.

Фото: 1MI

Далее бежим по Свердловскому шоссе, а потом налево к санаторию «Руш». Главное здание напоминает корабль. Лес, русское поле и берег реки. Чистый воздух. Территория комфортабельная — асфальтированные дорожки, качели, тренажеры, хорошее вечернее освещение.

Фото: 1MI

Идеальное время для маршрута с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00.

  • Пройденная дистанция: ≈ 3,5 км
  • Время: 40 минут в среднем темпе
  • Сложность: для выносливых
#Город#Туризм#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург
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