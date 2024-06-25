Маршрут по нижнетагильским паровозам от #Кудабежать

А мы двигаемся дальше, к скверу Нижне-Выйского пруда. Тут установлен макет того самого паровоза, что создали отец и сын Черепановы. Еще один такой находится у краеведческого музея. Свой первый паровоз Черепановы создали в 1834 году, он имел мощность в три тонны. А уже через год усовершенствовали модель и увеличили грузоподъемность до 16 тонн. Копия первого размещена в одном из залов историко-краеведческого музея, а макет второго — перед входом в музей.