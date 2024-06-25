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Маршрут по нижнетагильским паровозам от #Кудабежать

Маршрут по нижнетагильским паровозам от #Кудабежать

25 июня 2024, 08:10
Фото: 1MI
А вы знали, что Нижний Тагил — родина первого российского паровоза? Вот поэтому тут их много! Посмотрим самые интересные! Начнем маршрут с Театральной площади, тут стоит памятник создателям — отцу и сыну Черепановым. Звали их Ефим и Мирон.

На изобретателей посмотрели, пора на сами паровозы взглянуть! Катим дальше, на привокзальную площадь. Тут на вечную стоянку установлен грузовой паровоз Л-1635. Такие катали по Стране Советов с 1945 по 1955 год. «Припарковали» его в августе 1983 года. На постамент старичок заехал сам по специально проложенным путям! Ну поглядите, какой красавчик! Детвора от него в восторге!

Фото: 1MI

А мы двигаемся дальше, к скверу Нижне-Выйского пруда. Тут установлен макет того самого паровоза, что создали отец и сын Черепановы. Еще один такой находится у краеведческого музея. Свой первый паровоз Черепановы создали в 1834 году, он имел мощность в три тонны. А уже через год усовершенствовали модель и увеличили грузоподъемность до 16 тонн. Копия первого размещена в одном из залов историко-краеведческого музея, а макет второго — перед входом в музей.

Последняя точка нашего паровозного маршрута — Завод-музей. Уникальное место, музей под открытым небом, посвященный истории горнозаводской техники. Тут есть доменный цех, прокатное производство, мартеновский цех, энергетическое хозяйство, оборудование механической обработки металла и литейного дел и… конечно, паровоз!

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 5,6 км
  • Время: 30 минут в среднем темпе
  • Сложность: возможно незапланированное путешествие на поезде
Видео: 1MI
#Город#Туризм#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург
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