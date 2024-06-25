Маршрут по нижнетагильским паровозам от #Кудабежать

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
На изобретателей посмотрели, пора на сами паровозы взглянуть! Катим дальше, на привокзальную площадь. Тут на вечную стоянку установлен грузовой паровоз Л-1635. Такие катали по Стране Советов с 1945 по 1955 год. «Припарковали» его в августе 1983 года. На постамент старичок заехал сам по специально проложенным путям! Ну поглядите, какой красавчик! Детвора от него в восторге!
А мы двигаемся дальше, к скверу Нижне-Выйского пруда. Тут установлен макет того самого паровоза, что создали отец и сын Черепановы. Еще один такой находится у краеведческого музея. Свой первый паровоз Черепановы создали в 1834 году, он имел мощность в три тонны. А уже через год усовершенствовали модель и увеличили грузоподъемность до 16 тонн. Копия первого размещена в одном из залов историко-краеведческого музея, а макет второго — перед входом в музей.
Последняя точка нашего паровозного маршрута — Завод-музей. Уникальное место, музей под открытым небом, посвященный истории горнозаводской техники. Тут есть доменный цех, прокатное производство, мартеновский цех, энергетическое хозяйство, оборудование механической обработки металла и литейного дел и… конечно, паровоз!