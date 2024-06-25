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Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Маршрут вдоль Тагильского пруда: микс истории и современности от #Кудабежать

Маршрут вдоль Тагильского пруда: микс истории и современности от #Кудабежать

25 июня 2024, 07:30
Фото: 1MI
Прогуляемся вдоль Тагильского пруда? Тут столько интересного!

Старт у здания цирка. Между прочим, одного из самых современных в России. Напротив — ухоженная площадь с каскадными фонтанами.

Фото: 1MI

Берем вправо и по улице Горошникова вдоль воды двигаемся к набережной «Тагильская лагуна». Звучит? И неспроста — тут вам и музыкальный фонтан, и аккуратные дорожки, и смотровые площадки со спуском к воде, и белоснежная изящная ротонда, расположенная на возвышении из декоративных камней. Ну, и виды. И на воду, и на Лисью гору. Свое название это место вполне оправдывает.

Фото: 1MI

А мы двигаемся прямо и, обогнув пруд, попадаем к музею-усадьбе «Демидовская дача». Это три каменных здания в стиле ампир. Главное сооружение — с секретом. Если подойти со стороны улицы Красногвардейской — домик будет одноэтажным, а если смотреть со стороны пруда, у «Демидовской дачи» — два этажа. Вот так удачно в естественный ландшафт постройку вписал знаменитый тагильский инженер-новатор Фотий Швецов. Кабинет Швецова — часть экспозиции музея. Загляните. Идеальное время для такого маршрута будет с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 1,72 км
  • Время: 21 минута в среднем темпе
  • Сложность: слишком красиво
#Город#Туризм#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург
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