Маршрут вдоль Тагильского пруда: микс истории и современности от #Кудабежать

А мы двигаемся прямо и, обогнув пруд, попадаем к музею-усадьбе «Демидовская дача». Это три каменных здания в стиле ампир. Главное сооружение — с секретом. Если подойти со стороны улицы Красногвардейской — домик будет одноэтажным, а если смотреть со стороны пруда, у «Демидовской дачи» — два этажа. Вот так удачно в естественный ландшафт постройку вписал знаменитый тагильский инженер-новатор Фотий Швецов. Кабинет Швецова — часть экспозиции музея. Загляните. Идеальное время для такого маршрута будет с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00.