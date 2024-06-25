Маршрут вдоль Тагильского пруда: микс истории и современности от #Кудабежать

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Старт у здания цирка. Между прочим, одного из самых современных в России. Напротив — ухоженная площадь с каскадными фонтанами.
Берем вправо и по улице Горошникова вдоль воды двигаемся к набережной «Тагильская лагуна». Звучит? И неспроста — тут вам и музыкальный фонтан, и аккуратные дорожки, и смотровые площадки со спуском к воде, и белоснежная изящная ротонда, расположенная на возвышении из декоративных камней. Ну, и виды. И на воду, и на Лисью гору. Свое название это место вполне оправдывает.
А мы двигаемся прямо и, обогнув пруд, попадаем к музею-усадьбе «Демидовская дача». Это три каменных здания в стиле ампир. Главное сооружение — с секретом. Если подойти со стороны улицы Красногвардейской — домик будет одноэтажным, а если смотреть со стороны пруда, у «Демидовской дачи» — два этажа. Вот так удачно в естественный ландшафт постройку вписал знаменитый тагильский инженер-новатор Фотий Швецов. Кабинет Швецова — часть экспозиции музея. Загляните. Идеальное время для такого маршрута будет с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00.