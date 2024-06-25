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Published Сегодня, 07:51

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Updated Сегодня, 07:53

По Пихтовым горам Нижнего Тагила с #Кудабежать

По Пихтовым горам Нижнего Тагила с #Кудабежать

25 июня 2024, 07:51
Фото: 1MI
Айда в поход? В горы! В Пихтовые горы, что на востоке Нижнего Тагила.

Тут природный парк и, конечно, пихтовый лес. Совсем недавно парк благоустроили. Теперь тут вам прогулочные и велодорожки, игровые и спортивные площадки, скейт-парк. Есть даже танк Т-72! Это памятник создателям легендарной машины.

Фото: 1MI

Особенно парк чудесен осенью, когда листва цветная. А зимой так и вовсе настоящая сказка! А еще тут много белок. Почти ручные, с удовольствием угощаются с рук. Только, пожалуйста, не кормите зверье солеными орехами, им это очень вредно.

В верхней точке парка — смотровая площадка. Тут же ажурная металлическая ротонда — прекрасно смотрится на фотографиях. Панорамный вид на город и лавочки, чтобы им любоваться.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 1,5 км
  • Время: 17 минут в среднем темпе
  • Сложности: может закружиться голова от чистого пихтового воздуха
#Туризм#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург
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