По Пихтовым горам Нижнего Тагила с #Кудабежать

Особенно парк чудесен осенью, когда листва цветная. А зимой так и вовсе настоящая сказка! А еще тут много белок. Почти ручные, с удовольствием угощаются с рук. Только, пожалуйста, не кормите зверье солеными орехами, им это очень вредно.