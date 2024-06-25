По Пихтовым горам Нижнего Тагила с #Кудабежать

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Тут природный парк и, конечно, пихтовый лес. Совсем недавно парк благоустроили. Теперь тут вам прогулочные и велодорожки, игровые и спортивные площадки, скейт-парк. Есть даже танк Т-72! Это памятник создателям легендарной машины.
Особенно парк чудесен осенью, когда листва цветная. А зимой так и вовсе настоящая сказка! А еще тут много белок. Почти ручные, с удовольствием угощаются с рук. Только, пожалуйста, не кормите зверье солеными орехами, им это очень вредно.
В верхней точке парка — смотровая площадка. Тут же ажурная металлическая ротонда — прекрасно смотрится на фотографиях. Панорамный вид на город и лавочки, чтобы им любоваться.