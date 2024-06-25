Популярность фестивалей среди жителей Свердловской области выросла в 2 раза

Самым привлекательным для жителей Среднего Урала остается VK Fest, который в этом году принимают пять городов России. Второй по популярности — Ural Music Night, стартующий в Екатеринбурге уже 28 июня. Его участниками станут исполнители разных жанров. Музыкантов можно будет услышать в клубах, парках, библиотеках, на заводах, крышах и улицах по всему городу. В 2024-м популярность Ural Music Night выросла и за пределами Свердловской области — интерес со стороны жителей других регионов увеличился на 5%. Замыкает топ-3 событий рок-фестиваль YLЕТАЙ в удмуртском селе Лагуново. Этим летом его также планируют посетить большое количество свердловчан.