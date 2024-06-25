Популярность фестивалей среди жителей Свердловской области выросла в 2 раза

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Согласно данным компании МегаФон, полученным на основе анализа обращений к 20 тематическим ресурсам, свердловчане начали интересоваться датами проведения и участниками фестивалей уже в апреле — на месяц раньше, чем это было в прошлом году. При этом объем передачи данных увеличился сразу более чем в 3,1 раза по сравнению с мартом.
Самым привлекательным для жителей Среднего Урала остается VK Fest, который в этом году принимают пять городов России. Второй по популярности — Ural Music Night, стартующий в Екатеринбурге уже 28 июня. Его участниками станут исполнители разных жанров. Музыкантов можно будет услышать в клубах, парках, библиотеках, на заводах, крышах и улицах по всему городу. В 2024-м популярность Ural Music Night выросла и за пределами Свердловской области — интерес со стороны жителей других регионов увеличился на 5%. Замыкает топ-3 событий рок-фестиваль YLЕТАЙ в удмуртском селе Лагуново. Этим летом его также планируют посетить большое количество свердловчан.
Любители событий в формате open air* стали активнее интересоваться фестивалями электронной музыки и искусства Outline в Подмосковье и Signal в Калужской области. Именно эти площадки показали наибольшую динамику по сравнению с прошлым годом, гласит аналитика.
В Свердловской области проходит множество фестивалей различного масштаба и формата. Наибольшей популярностью у жителей и гостей региона пользуются такие мероприятия, как Ural Music Night, «Лето на заводе» и многие другие. Только с начала этого года в регионе было модернизировано около 800 телеком-объектов, что позволяет участникам таких проектов всегда оставаться «на волне», — рассказал директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.
Отметим, в целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, YLЕТАЙ, «Голос кочевников» и Ural Music Night.
*Open air или опен-эйр (от английского open — «открытый» + air — «воздух») — музыкальное событие, концерт или фестиваль, которые проходят на свежем воздухе.