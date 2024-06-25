Российскую водку хотят транспортировать в Южную Америку

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
После закрытия сбытовых рынков Европы и США местные алкогольные компании обратили внимание на страны Южной Америки. Основные трудности, с которыми сталкиваются поставщики спиртного в этом регионе, описаны в «Коммерсантъ».
В настоящее время такие предприятия, как «Татспиртпром» (разрабатывает бренды Tundra, «Ханская», Graf Ledoff), Алкогольная сибирская группа (АСГ; марки «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер») и Ladoga (марки «Царская», Barrister, Fowler's), стремятся войти на рынок Латинской Америки. Потребность в российской водке в Мексике, Бразилии, Перу, Аргентине и на Кубе превышает спрос в Азии. Тем не менее, постоянным поставкам мешают затруднения с транспортировкой и оплатой, написал amic.ru.
По мнению президента группы Ladoga Вениамина Грабара, сертификация алкогольной продукции в странах Латинской Америки является сложной задачей — получение разрешительных документов может занять более года. Кроме того, местные компании не могут прямо оплачивать поставки из РФ. Еще одной трудностью становится отсутствие прямых доставок между регионами, добавил директор по внешнеэкономической деятельности «Татспиртпрома» Шамиль Камаев.