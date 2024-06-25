Российскую водку хотят транспортировать в Южную Америку

В настоящее время такие предприятия, как «Татспиртпром» (разрабатывает бренды Tundra, «Ханская», Graf Ledoff), Алкогольная сибирская группа (АСГ; марки «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер») и Ladoga (марки «Царская», Barrister, Fowler's), стремятся войти на рынок Латинской Америки. Потребность в российской водке в Мексике, Бразилии, Перу, Аргентине и на Кубе превышает спрос в Азии. Тем не менее, постоянным поставкам мешают затруднения с транспортировкой и оплатой, написал amic.ru.