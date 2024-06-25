tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Станции сотовой связи LTE900 заработали в Свердловской области

Станции сотовой связи LTE900 заработали в Свердловской области

25 июня 2024, 05:01
Фото: 1MI
В Свердловской области заработали базовые станции сотовой связи в диапазоне LTE900. Ранее частоты этого диапазона использовались только для передачи голоса в стандарте связи GSM.

С начала летнего сезона в Свердловской области более 50 базовых станций, выходящих в эфир в диапазоне 900 МГц, получили новое оборудование и настройки для работы в современном стандарте LTE. Большинство модернизированных базовых станций МТС расположено в Екатеринбурге. Основными преимуществами диапазона 900 МГц являются дальнобойность и высокая проникающая способность радиосигнала. В условиях сельской местности, где ранее требовалась установка четырех базовых станций формата LTE2600, будет достаточно одной в диапазоне 900 МГц для аналогичного покрытия. В больших городах сеть стандарта LTE900 за счет высокой проникающей способности радиосигнала способна «пробивать» новостройки, часто наполовину построенные из металла и обеспечивать хороший уровень приема в промышленных зданиях, подземных паркингах, цокольных и подвальных помещениях.

Использование голосовых частот стандарта 2G под ресурсы LTE — это естественный этап развития отрасли сотовой связи. Количество устройств, которые поддерживают только 2G крайне мало, а с появлением технологии VoLTE, голосовые вызовы можно совершать в сети 4G. Более того, качество разговора в этом случае будет выше, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Отметим, всего до конца 2024 года планируется модернизировать и построить с нуля свыше 330 базовых станций LTE900 в большинстве районов Свердловской области. Активно продолжается и рефарминг диапазона 2100 МГц, ранее использовавшегося в стандарте связи 3G. Вслед за Екатеринбургом, Верхней Пышмой и Алапаевском, работы по перенастройке частоты в LTE2100 начались в Нижнем Тагиле, Реже, Арамили, Михайловске и Сухом Логу.

#Анастасия Имамахметова#Бизнес#Свердловская область#Строительство#Интернет#Модернизация#Сотовая связь#3G#МТС#Мобильная связь#Екатеринбург#Радиосигнал
Подпишитесь
Как пройдет День молодежи в Нижнем Тагиле: полная программа
Вчера, 16:24
Юбилей. «Антолл» — семейный атолл
Вчера, 09:03
Самозанятым в Нижнем Тагиле грозят суды за неуплату налогов
Сегодня, 06:36
«Ну-ка, вспомним девяностые!»: тест о временах малиновых пиджаков и видеопроката
23 июня, 11:59
В поселке Свердловской области река снесла мост
Сегодня, 06:19
Очаровательная «Мисс Офис», выбросы и свалки в Тагиле, погибший подросток и туризм
Вчера, 16:59