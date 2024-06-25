Станции сотовой связи LTE900 заработали в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
С начала летнего сезона в Свердловской области более 50 базовых станций, выходящих в эфир в диапазоне 900 МГц, получили новое оборудование и настройки для работы в современном стандарте LTE. Большинство модернизированных базовых станций МТС расположено в Екатеринбурге. Основными преимуществами диапазона 900 МГц являются дальнобойность и высокая проникающая способность радиосигнала. В условиях сельской местности, где ранее требовалась установка четырех базовых станций формата LTE2600, будет достаточно одной в диапазоне 900 МГц для аналогичного покрытия. В больших городах сеть стандарта LTE900 за счет высокой проникающей способности радиосигнала способна «пробивать» новостройки, часто наполовину построенные из металла и обеспечивать хороший уровень приема в промышленных зданиях, подземных паркингах, цокольных и подвальных помещениях.
Использование голосовых частот стандарта 2G под ресурсы LTE — это естественный этап развития отрасли сотовой связи. Количество устройств, которые поддерживают только 2G крайне мало, а с появлением технологии VoLTE, голосовые вызовы можно совершать в сети 4G. Более того, качество разговора в этом случае будет выше, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Отметим, всего до конца 2024 года планируется модернизировать и построить с нуля свыше 330 базовых станций LTE900 в большинстве районов Свердловской области. Активно продолжается и рефарминг диапазона 2100 МГц, ранее использовавшегося в стандарте связи 3G. Вслед за Екатеринбургом, Верхней Пышмой и Алапаевском, работы по перенастройке частоты в LTE2100 начались в Нижнем Тагиле, Реже, Арамили, Михайловске и Сухом Логу.