Станции сотовой связи LTE900 заработали в Свердловской области

С начала летнего сезона в Свердловской области более 50 базовых станций, выходящих в эфир в диапазоне 900 МГц, получили новое оборудование и настройки для работы в современном стандарте LTE. Большинство модернизированных базовых станций МТС расположено в Екатеринбурге. Основными преимуществами диапазона 900 МГц являются дальнобойность и высокая проникающая способность радиосигнала. В условиях сельской местности, где ранее требовалась установка четырех базовых станций формата LTE2600, будет достаточно одной в диапазоне 900 МГц для аналогичного покрытия. В больших городах сеть стандарта LTE900 за счет высокой проникающей способности радиосигнала способна «пробивать» новостройки, часто наполовину построенные из металла и обеспечивать хороший уровень приема в промышленных зданиях, подземных паркингах, цокольных и подвальных помещениях.