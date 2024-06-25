В РЭО рассказали о выплате купонного дохода по экооблигациям на сумму 766 млн рублей

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по указу президента с целью создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно нацпроекту «Экология» это необходимо для снижения объема захоронения ТКО и уменьшения экологической нагрузки на жителей. Планируется, что к 2030 году все отходы в стране будут проходить сортировку, а объемы ТКО, направляемых на полигоны, будут снижены на 50%. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.