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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

В РЭО рассказали о выплате купонного дохода по экооблигациям на сумму 766 млн рублей

В РЭО рассказали о выплате купонного дохода по экооблигациям на сумму 766 млн рублей

25 июня 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney
Купонный доход на более чем 700 млн рублей Российский экологический оператор (РЭО) выплатит в июне 2024 года держателям облигаций, выпущенных с целью финансирования проектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, с начала этого года экоинвесторы получат доход в 2,6 млрд рублей. Также он добавил, что интерес со стороны инвесторов к ценным бумагам РЭО обусловлен их доходностью, которая привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. Об этом пишет 56orb.ru.

Все денежные средства, полученные РЭО от размещения выпусков облигаций, будут направлены на строительство новых объектов обращения с ТКО, а также на модернизацию предприятий. Финансирование проекты получают в форме льготных займов.

Как отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО

Сергей Королев, выплата накопленного купонного дохода по выпущенным облигациям производится в рамках федеральной меры поддержки по субсидированию купона. По его данным, сегодня облигации РЭО серии 02 котируются на Московской бирже по цене 103% к номиналу.

Субсидия, предоставляемая РЭО в рамках постановления правительства № 906, дает возможность компенсировать расходы на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по указу президента с целью создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно нацпроекту «Экология» это необходимо для снижения объема захоронения ТКО и уменьшения экологической нагрузки на жителей. Планируется, что к 2030 году все отходы в стране будут проходить сортировку, а объемы ТКО, направляемых на полигоны, будут снижены на 50%. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.

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