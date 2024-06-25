В РЭО рассказали о выплате купонного дохода по экооблигациям на сумму 766 млн рублей

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, с начала этого года экоинвесторы получат доход в 2,6 млрд рублей. Также он добавил, что интерес со стороны инвесторов к ценным бумагам РЭО обусловлен их доходностью, которая привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. Об этом пишет 56orb.ru.
Все денежные средства, полученные РЭО от размещения выпусков облигаций, будут направлены на строительство новых объектов обращения с ТКО, а также на модернизацию предприятий. Финансирование проекты получают в форме льготных займов.
Как отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО
Сергей Королев, выплата накопленного купонного дохода по выпущенным облигациям производится в рамках федеральной меры поддержки по субсидированию купона. По его данным, сегодня облигации РЭО серии 02 котируются на Московской бирже по цене 103% к номиналу.
Субсидия, предоставляемая РЭО в рамках постановления правительства № 906, дает возможность компенсировать расходы на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по указу президента с целью создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Согласно нацпроекту «Экология» это необходимо для снижения объема захоронения ТКО и уменьшения экологической нагрузки на жителей. Планируется, что к 2030 году все отходы в стране будут проходить сортировку, а объемы ТКО, направляемых на полигоны, будут снижены на 50%. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.