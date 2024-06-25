Велопрогулка по Нижнему Тагилу вдоль воды: от Тагильского пруда до Муринских

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Начнем с Тагильского пруда, который на самом деле никакой не пруд, а целое водохранилище длиной почти 16 километров. Оно было создано еще в 1725 году и до сих пор используется для производственного водоснабжения города, ну и украшает Нижний Тагил, конечно. Вдоль берегов Тагильского пруда — все городские достопримечательности. Бежим вдоль воды, любуемся видами и… Попадаем на Лисью гору. Это одна из главных достопримечательностей Тагила. Потрясающие виды и красивая смотровая башня на самой вершине — закачаешься.
Следующая точка маршрута — Экопарк. Он тоже недалеко от пруда. Современный, уютный, со всеми благами цивилизации. Много детских игровых зон, лавочек, качелей. Выделены зоны для воркаута и катания на роликах и самокатах. А нам еще ниже по карте, к Муринским прудам. Названы они в честь Семена Мурина. У него тут была мельница, и он создал запруду на реке Лебе. Лесок рядом, травка зеленеет — красивое место. И просто воздухом подышать свежим и сфотографироваться. Лучшее время для таких покатушек: с 9:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.