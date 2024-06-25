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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Велопрогулка по Нижнему Тагилу вдоль воды: от Тагильского пруда до Муринских

Велопрогулка по Нижнему Тагилу вдоль воды: от Тагильского пруда до Муринских

25 июня 2024, 07:22
Фото: 1MI
Любителям смотреть на водную гладь приготовиться!

Начнем с Тагильского пруда, который на самом деле никакой не пруд, а целое водохранилище длиной почти 16 километров. Оно было создано еще в 1725 году и до сих пор используется для производственного водоснабжения города, ну и украшает Нижний Тагил, конечно. Вдоль берегов Тагильского пруда — все городские достопримечательности. Бежим вдоль воды, любуемся видами и… Попадаем на Лисью гору. Это одна из главных достопримечательностей Тагила. Потрясающие виды и красивая смотровая башня на самой вершине — закачаешься.

Фото: 1MI

Следующая точка маршрута — Экопарк. Он тоже недалеко от пруда. Современный, уютный, со всеми благами цивилизации. Много детских игровых зон, лавочек, качелей. Выделены зоны для воркаута и катания на роликах и самокатах. А нам еще ниже по карте, к Муринским прудам. Названы они в честь Семена Мурина. У него тут была мельница, и он создал запруду на реке Лебе. Лесок рядом, травка зеленеет — красивое место. И просто воздухом подышать свежим и сфотографироваться. Лучшее время для таких покатушек: с 9:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 7,6 км
  • Время: 39 минут в среднем темпе
  • Сложность: может захотеться искупаться
#Город#Туризм#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург
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