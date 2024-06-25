Велопрогулка по Нижнему Тагилу вдоль воды: от Тагильского пруда до Муринских

Следующая точка маршрута — Экопарк. Он тоже недалеко от пруда. Современный, уютный, со всеми благами цивилизации. Много детских игровых зон, лавочек, качелей. Выделены зоны для воркаута и катания на роликах и самокатах. А нам еще ниже по карте, к Муринским прудам. Названы они в честь Семена Мурина. У него тут была мельница, и он создал запруду на реке Лебе. Лесок рядом, травка зеленеет — красивое место. И просто воздухом подышать свежим и сфотографироваться. Лучшее время для таких покатушек: с 9:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.