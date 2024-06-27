В Модульбанке рассказали, как оплачивать покупки через NFC-модуль смартфона

Чтобы обеспечить своим клиентам возможность оплачивать товары и услуги бесконтактным методом, некоторые банки Российской Федерации подключили NFC-технологию. Она уже доступна в Сбере, ВТБ и Альфа-Банке, а также в недавно присоединившемся к ним Модульбанке. Последняя финансовая организация позиционирует себя как предпринимательский хаб, имеющий все сервисы и инструменты для развития бизнеса. При помощи нового приложения ModulPay клиенты Модульбанка могут производить оплату банковской картой через телефонный NFC-модуль.