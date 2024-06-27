В Модульбанке рассказали, как оплачивать покупки через NFC-модуль смартфона

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Благодаря им мы можем всегда быть на связи, развлекаться и делиться происходящими в жизни событиями.
У российских граждан сравнительно недавно появилась возможность оплачивать покупки по технологии NFC с помощью смартфона. Новшество уже достаточно популярно и активно используется в качестве платежного инструмента. Near Field Communication — это беспроводная передача данных малого радиуса действия, которую применяют для бесконтактной оплаты покупок с помощью мобильного телефона, пишет newsnn.ru.
Для осуществления платежей по NFC-технологии понадобятся специальная сим-карта и установленное на телефон мобильное приложение.
Применение NFC-технологии гарантирует безопасность операций — при транзакциях передача данных осуществляется в зашифрованном виде. При этом у NFC есть и более очевидные плюсы — удобство и быстрота.
Чтобы обеспечить своим клиентам возможность оплачивать товары и услуги бесконтактным методом, некоторые банки Российской Федерации подключили NFC-технологию. Она уже доступна в Сбере, ВТБ и Альфа-Банке, а также в недавно присоединившемся к ним Модульбанке. Последняя финансовая организация позиционирует себя как предпринимательский хаб, имеющий все сервисы и инструменты для развития бизнеса. При помощи нового приложения ModulPay клиенты Модульбанка могут производить оплату банковской картой через телефонный NFC-модуль.
По заявлению председателя правления Модульбанка Павла Семенова, обновления полнофункционального платежного сервиса будут производиться постоянно. Эксперт рассказал, что клиентам банка уже доступна работа с онлайн-кассой, а внедренная в общую систему фискализация производится автоматически.
Все более популярная и постоянно обогащаемая новыми возможностями NFC-технология для оплаты через мобильный телефон — это безопасно, комфортно и быстро. Именно по этой причине все большее количество людей выбирает указанный метод для оплаты товаров и услуг.