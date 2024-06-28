«Единая Россия» стала инициатором проекта «Готов к санитарной обороне»

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В его рамках граждане будут проходить расширенное обучение навыкам оказания первой помощи и самопомощи при травмах, ранениях, а также действиям по биологической и химической защите. Прошедшие курс получат сертификаты инструкторов и смогут обучать других россиян.
Слушателей научат также комплектовать тактические аптечки. Входить в них будут препараты, которые хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий. Об этом рассказал ветеран СВО, депутат Госдумы от ЕР Дмитрий Хубезов. По его словам, это крайне актуальная инициатива. Атаки киевского режима на Белгородчину показали, что эти курсы там очень нужны, пишет mkset.ru.
Организатором обучения выступает партийный проект «Здоровое будущее». Преподавать будут самые опытные специалисты Минздрава РФ, центров медицины катастроф и волонтёры-медики. На первом этапе обучать решено представителей силовых структур, госслужащих и учителей ОБЖ.
Одно из направлений новой программы — обучение людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициаторы проекта считают, что первую помощь должны уметь оказывать все.
Хубезов отметил, что основы оказания первой помощи преподают в школах, вузах, даже в автошколах есть такой раздел, но на практике никто ничего не умеет. Для того, чтобы исправить это, и решено запустить проект «Готов к санитарной обороне».
Портал ER.RU сообщает, что единороссы уже проводят такие занятия в пилотных регионах. Курсы прошли в Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Иркутской областях, Республике Мордовии. А в Москве аналогичные курсы по тактической медицине организовали для сотрудников центрисполкома «Единой России» и депутатов Госдумы.