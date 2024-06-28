tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

«Единая Россия» стала инициатором проекта «Готов к санитарной обороне»

«Единая Россия» стала инициатором проекта «Готов к санитарной обороне»

28 июня 2024, 08:24
Фото: ER.RU
ЕР запустила проект «Готов к санитарной обороне».

В его рамках граждане будут проходить расширенное обучение навыкам оказания первой помощи и самопомощи при травмах, ранениях, а также действиям по биологической и химической защите. Прошедшие курс получат сертификаты инструкторов и смогут обучать других россиян.

Слушателей научат также комплектовать тактические аптечки. Входить в них будут препараты, которые хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий. Об этом рассказал ветеран СВО, депутат Госдумы от ЕР Дмитрий Хубезов. По его словам, это крайне актуальная инициатива. Атаки киевского режима на Белгородчину показали, что эти курсы там очень нужны, пишет mkset.ru.

Организатором обучения выступает партийный проект «Здоровое будущее». Преподавать будут самые опытные специалисты Минздрава РФ, центров медицины катастроф и волонтёры-медики. На первом этапе обучать решено представителей силовых структур, госслужащих и учителей ОБЖ.

Одно из направлений новой программы — обучение людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициаторы проекта считают, что первую помощь должны уметь оказывать все.

Хубезов отметил, что основы оказания первой помощи преподают в школах, вузах, даже в автошколах есть такой раздел, но на практике никто ничего не умеет. Для того, чтобы исправить это, и решено запустить проект «Готов к санитарной обороне».

Портал ER.RU сообщает, что единороссы уже проводят такие занятия в пилотных регионах. Курсы прошли в Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Иркутской областях, Республике Мордовии. А в Москве аналогичные курсы по тактической медицине организовали для сотрудников центрисполкома «Единой России» и депутатов Госдумы.

#Общество
Подпишитесь
Областной СК обвинил следователя в волоките по делу пострадавшей на сапе в Тагиле
Сегодня, 10:31
Воды нет и рыба погибла: под Нижним Тагилом экологическая катастрофа
Вчера, 15:22
Более 1000 жителей поселка Сокол будут вынуждены поменять прописку в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:12
Какая будет погода в День молодежи в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:23
Опасные фрукты привезли в Свердловскую область из Узбекистана
Сегодня, 10:09
Что изменится с 1 июля 2024 года для свердловчан: пенсии, ЖКХ, госпошлины
Сегодня, 06:32