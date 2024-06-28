«Единая Россия» стала инициатором проекта «Готов к санитарной обороне»

Слушателей научат также комплектовать тактические аптечки. Входить в них будут препараты, которые хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий. Об этом рассказал ветеран СВО, депутат Госдумы от ЕР Дмитрий Хубезов. По его словам, это крайне актуальная инициатива. Атаки киевского режима на Белгородчину показали, что эти курсы там очень нужны, пишет mkset.ru.