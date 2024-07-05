Буцаев: Альбом лучших практик РСО позволит систематизировать знания в этой сфере

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что внедрение крупных мощностей по переработке мусора и приобретение специализированной техники сопряжено со значительными инвестиционными затратами. Вместе с тем в регионах уже реализуются эффективные модели РСО. Задача оператора — консолидировать и систематизировать эти наработки, так как раздельный сбор является необходимым условием для создания экономики замкнутого цикла, пишет newsnn.ru.