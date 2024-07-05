tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Буцаев: Альбом лучших практик РСО позволит систематизировать знания в этой сфере

Буцаев: Альбом лучших практик РСО позволит систематизировать знания в этой сфере

5 июля 2024, 10:34
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) представил второй выпуск альбома, в котором собран передовой опыт раздельного сбора отходов (РСО) — от онлайн-сервисов до специализированных экоцентров.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что внедрение крупных мощностей по переработке мусора и приобретение специализированной техники сопряжено со значительными инвестиционными затратами. Вместе с тем в регионах уже реализуются эффективные модели РСО. Задача оператора — консолидировать и систематизировать эти наработки, так как раздельный сбор является необходимым условием для создания экономики замкнутого цикла, пишет newsnn.ru.

В РЭО также отметили экологические проекты, помогающие населению сдавать вторичные ресурсы на переработку. Оператор сообщил, что пункты приема объединены в одну сеть посредством централизованной информационной системы в онлайн-формате.

По словам заместителя генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, для большинства граждан раздельный сбор ассоциируется лишь с цветными контейнерами во дворах. В то время как существует более широкий спектр эффективных форматов — например, экостанции.

Карелов подчеркнул, что РЭО продолжит аккумулировать и систематизировать различные практики РСО по всей стране, чтобы сформировать комплексную и эффективную систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Альбом с наработками будет распространен среди региональных администраций. В следующем альбоме акцент будет сделан на сборе конкретных фракций.

Подпишитесь
ООО «Водоканал-НТ» на 4 дня отключит десятки домов в центре Нижнего Тагила
Вчера, 15:22
В Нижнем Тагиле продолжается ремонт яслей №20
Сегодня, 06:14
В Верхнем Тагиле фельдшер попалась на взятках: все отдаст в пользу государства
Сегодня, 09:13
Небольшие дожди ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 04:42
Переезд на Тагилстрое в Нижнем Тагиле перекроют из-за ремонта
Сегодня, 10:01
Водитель иномарки в Верхней Пышме съехал с дороги и протаранил забор и столб
Сегодня, 03:30