Буцаев: Альбом лучших практик РСО позволит систематизировать знания в этой сфере

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что внедрение крупных мощностей по переработке мусора и приобретение специализированной техники сопряжено со значительными инвестиционными затратами. Вместе с тем в регионах уже реализуются эффективные модели РСО. Задача оператора — консолидировать и систематизировать эти наработки, так как раздельный сбор является необходимым условием для создания экономики замкнутого цикла, пишет newsnn.ru.
В РЭО также отметили экологические проекты, помогающие населению сдавать вторичные ресурсы на переработку. Оператор сообщил, что пункты приема объединены в одну сеть посредством централизованной информационной системы в онлайн-формате.
По словам заместителя генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, для большинства граждан раздельный сбор ассоциируется лишь с цветными контейнерами во дворах. В то время как существует более широкий спектр эффективных форматов — например, экостанции.
Карелов подчеркнул, что РЭО продолжит аккумулировать и систематизировать различные практики РСО по всей стране, чтобы сформировать комплексную и эффективную систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Альбом с наработками будет распространен среди региональных администраций. В следующем альбоме акцент будет сделан на сборе конкретных фракций.