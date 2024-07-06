Целевое обучение теперь доступно на «Госуслугах»: как подать документы онлайн

Заявку на обучение за счет будущего работодателя можно подать онлайн. Выпускники школ могут сделать это через «Госуслуги» при подаче документов на поступление. Студенты также могут подать заявку в бумажном виде напрямую, через высшее или среднее учебное заведение. Тем, кто решил продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре, необходимо оформить документы через свой университет.