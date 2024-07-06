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Целевое обучение теперь доступно на «Госуслугах»

Целевое обучение теперь доступно на «Госуслугах»: как подать документы онлайн

6 июля 2024, 08:19
Фото: 1MI

Целевое обучение теперь доступно на «Госуслугах»

С этого года подать документы на целевое обучение можно на «Госуслугах».

Целевое обучение — это возможность получить образование за счет компании, которая затем предоставляет рабочее место после окончания учебы.

Заявку на обучение за счет будущего работодателя можно подать онлайн. Выпускники школ могут сделать это через «Госуслуги» при подаче документов на поступление. Студенты также могут подать заявку в бумажном виде напрямую, через высшее или среднее учебное заведение. Тем, кто решил продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре, необходимо оформить документы через свой университет.

Преимущества онлайн-подачи документов в том, что их можно отправить одновременно в 5 вузов, причем на 5 факультетов в каждом. Также предусмотрена онлайн-запись на вступительные испытания. Есть возможность отправить оригинал аттестата после выбора вуза. Здесь же можно ознакомиться с уведомлениями о датах и результатах испытаний, конкурсных списках.

Подать заявление через Госуслуги можно в 3700 средних учебных заведений и в 1000 высших учебных хаведений России, рассказывает Объясняем.рф.

#Екатерина Смирнова#Образование#Госуслуги#Абитуриент#Екатеринбург#Высшее образование
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