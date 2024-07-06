В Нижнем Тагиле прощаются с бывшим сотрудником ООО «Водоканал-НТ» Евгением Гаретовым

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Евгений Гаретов ушел из жизни в возрасте 51 года. Тагильчанин не дожил до своего дня рождения всего 2 дня. Последние несколько лет от тяжело болел.
До болезни Евгений много лет работал мастером транспортного цеха в МУП «Водоканал». В 2009 году он заболел неизлечимой болезнью. Коллеги вспоминают коллегу как очень добросовестного работника.
Дочь вспоминает своего отца как необычайно сильного и жизнелюбивого человека, рыбака, путешественника и просто «мастера на все руки».
Вдова покойного вспоминает о том, как стойко он перенес болезнь и сожалеет, что муж не успел увидеть внуков.
Проститься с Евгением можно 7 июля, в 12 часов 30 минут, в большом зале похоронного дома «Реквием» на улице Челюскинцев, дом 47.