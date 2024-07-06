В Нижнем Тагиле прощаются с бывшим сотрудником ООО «Водоканал-НТ» Евгением Гаретовым

Дочь вспоминает своего отца как необычайно сильного и жизнелюбивого человека, рыбака, путешественника и просто «мастера на все руки».

Вдова покойного вспоминает о том, как стойко он перенес болезнь и сожалеет, что муж не успел увидеть внуков.



