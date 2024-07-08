«ИННОПРОМ-2024»: Какие туристические проекты будут реализованы в Сибири

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Тренд на внутренний туризм набирает обороты, при этом в стране растет спрос именно на комфортные отели с высоким уровнем сервиса. Чтобы привлечь отдыхающих не только на морские курорты, создаются современные и комфортные условия пребывания в других локациях. Так, например, пятизвездочный парк-отель на Алтае. Он расположился среди вековых деревьев на берегу Катуни. Комплекс представляет собой девять двухэтажных домов-дуплексов в экостиле с апартаментами и дома-шале. Главный акцент — инфраструктура. Здесь есть большой ресторан, термальный комплекс с бассейнами под открытым небом, бани с купелями, большая терраса для ивентов различного формата и детская площадка, зона барбекю. К услугам путешественников — work-out зона от известных федеральных фитнес-клубов.
Еще одним ярким примером стал проект курорта в Шерегеше Кемеровской области. По оценкам специалистов, это одна из самых масштабных программ комплексного развития территорий в России. Строительство ведется на участке в 427 гектаров. На территории появятся пятизвездочные апарт-отели, объекты в стиле альпийского шале, которые расположатся вблизи подъемников, что обеспечит удобный доступ к трассам, панорамный двухуровневый ресторан с террасой и детским клубом, а также караоке-бар, фитнес-клуб и магазины. Кроме того, гостей Шерегеша будет ждать большой термальный комплекс с огромным бассейном под открытым небом, spa-центром и рестораном. Первая очередь будет сдана уже к концу 2025 года, вторая — к концу 2026-го — началу 2027-го.
Одним из главных элементов проекта станут новые горнолыжные трассы с кресельными и гондольными подъемниками. Первая канатная дорога будет проложена от апарт-отеля до середины горы Зеленой, вторая — до ее вершины. Всего в Шерегеше планируется возвести 600 тысяч квадратных метров недвижимости — втрое больше того, что там сегодня есть. Общий номерной фонд отелей составит 7,5 тысяч номеров. Реализация проекта позитивно скажется на появлении новых рабочих мест.