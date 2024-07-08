«ИННОПРОМ-2024»: Какие туристические проекты будут реализованы в Сибири

Тренд на внутренний туризм набирает обороты, при этом в стране растет спрос именно на комфортные отели с высоким уровнем сервиса. Чтобы привлечь отдыхающих не только на морские курорты, создаются современные и комфортные условия пребывания в других локациях. Так, например, пятизвездочный парк-отель на Алтае. Он расположился среди вековых деревьев на берегу Катуни. Комплекс представляет собой девять двухэтажных домов-дуплексов в экостиле с апартаментами и дома-шале. Главный акцент — инфраструктура. Здесь есть большой ресторан, термальный комплекс с бассейнами под открытым небом, бани с купелями, большая терраса для ивентов различного формата и детская площадка, зона барбекю. К услугам путешественников — work-out зона от известных федеральных фитнес-клубов.