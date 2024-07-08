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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

О технологиях и проектах Сбера гостям «ИННОПРОМ» расскажет цифровой консультант

О технологиях и проектах Сбера гостям «ИННОПРОМ» расскажет цифровой консультант

8 июля 2024, 14:15
Фото: пресс-служба Сбера
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8JuHw7
Главным спикером стенда Сбера на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2024» станет цифровой аватар Екатерина, которая расскажет гостям масштабного мероприятия о проектах и сервисах компании.

В рамках «ИННОПРОМ-2024» Сбер представил передовые решения для частных клиентов и цифровые сервисы для различных отраслей экономики и социальной сферы — промышленности, здравоохранения, образования, строительства. Цифровой аватар Екатерина представит компанию на мероприятии и расскажет гостям о проектах и сервисах компании. Не просто расскажет — с ней можно общаться в режиме реального времени благодаря интеграции с искусственным интеллектом GigaChat. С ней даже можно сыграть в викторину о городах Урала.

Команда СберАналитики приглашает познакомиться с комплексом цифровых услуг, которые помогают бизнесу расширить рынки и построить новые логистические цепочки, сравнить себя с конкурентами, увеличить базу поставщиков и прибыль. Для госсектора представлены аналитические панели, которые помогают оценить уровень турпотока и экономику региона.

Кроме того, на стенде партнер Сбера — компания BI.ZONE — представит решение BI.ZONE CyberEdge (SD-WAN). Российская разработка на основе технологий искусственного интеллекта обеспечивает бесперебойную работу сети и защищенную передачу данных для организаций любого размера, отрасли и географии. Там же BI.ZONE пригласит посетителей принять участие в крупнейшем международном онлайн-тренинге по кибербезопасности для организаций Cyber Polygon, который пройдет онлайн 10–11 сентября.

Фото: пресс-служба Сбера

Посетители стенда также могут принять участие в социальной акции и сделать пожертвование с помощью сервиса «Оплата улыбкой». Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

«Обладая огромным опытом, ресурсами и передовой технологической базой, Сбер выступает стратегическим партнером региональной власти и бизнеса во всех ключевых областях. Вместе мы решаем те задачи, от которых зависит развитие территорий, уровень и качество жизни людей. Сегодня на нашем стенде можно познакомиться с масштабными проектами, которые мы успешно реализовали в здравоохранении, образовании, госуправлении, строительстве и других отраслях, увидеть самые современные сервисы, которые уже применяются по всей стране. При создании инновационных решений мы всегда фокусируем внимание на человеке, его ежедневных потребностях, задачах и стремлениях. Используя цифровые технологии и искусственный интеллект, мы в первую очередь думаем о том, чтобы сделать наши продукты полезнее, а жизнь людей — комфортнее».
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