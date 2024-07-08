Роскачество разрабатывает новый национальный стандарт для шаурмы

В Роскачестве готовятся к созданию нового национального стандарта для шаурмы. По информации, опубликованной в «Вечерней Москве», 29 известных производителей этого блюда уже были проверены ведомством. Только у одного из них не было обнаружено нарушений.