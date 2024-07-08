tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Роскачество разрабатывает новый национальный стандарт для шаурмы

8 июля 2024, 06:41
В Роскачестве готовятся к созданию нового национального стандарта для шаурмы. По информации, опубликованной в «Вечерней Москве», 29 известных производителей этого блюда уже были проверены ведомством. Только у одного из них не было обнаружено нарушений.

В 15 образцах эксперты выявили кишечную палочку, в двух — листерии, а в одном — золотистый стафилококк, пишет sibdepo.ru.

Специалисты из Роскачества отметили, что шаурма относится к продукции с повышенным эпидемиологическим риском из-за особенностей рецептуры и методов приготовления. Из-за различий в температуре и влажности ингредиентов в блюде патогенные микроорганизмы могут активно размножаться.

Планируемый новый стандарт будет распространяться на все этапы производства шаурмы. Эксперты считают, что это позволит снизить вероятность отравлений и заставит владельцев фаст-фуд заведений более серьезно подходить к вопросам соблюдения санитарных норм.

Подпишитесь
«Наживаются на жаре». Тагильчане жалуются на высокие цены за установку кондиционеров
Сегодня, 12:55
Итоги недели: дым в НМУ, проверка по водоему и ликвидация свалки
Сегодня, 07:01
Огромные зарплаты предлагают токарям и фрезеровщикам в Свердловской области
Сегодня, 14:25
ООО «Водоканал-НТ» перенес даты 4-дневного отключения воды в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 09:47
Накануне открытия «Иннопрома» певец Niletto выступил для элиты Екатеринбурга
Сегодня, 06:52
«Уважал человека труда»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО Сергеем Земсковым
Сегодня, 13:30