Роскачество разрабатывает новый национальный стандарт для шаурмы

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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В 15 образцах эксперты выявили кишечную палочку, в двух — листерии, а в одном — золотистый стафилококк, пишет sibdepo.ru.
Специалисты из Роскачества отметили, что шаурма относится к продукции с повышенным эпидемиологическим риском из-за особенностей рецептуры и методов приготовления. Из-за различий в температуре и влажности ингредиентов в блюде патогенные микроорганизмы могут активно размножаться.
Планируемый новый стандарт будет распространяться на все этапы производства шаурмы. Эксперты считают, что это позволит снизить вероятность отравлений и заставит владельцев фаст-фуд заведений более серьезно подходить к вопросам соблюдения санитарных норм.