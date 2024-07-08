Юрист объяснил, почему на определенные нарушения не действует скидка на штрафы

Также скидка не распространяется на штрафы, назначенные за нарушение правил по повторному превышению скорости и проезд на красный свет светофора, пояснил он. По мнению Русяева, законодательство предусматривает серьезные нарушения, на которые скидка не распространяется: управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторное превышение скорости более чем на 40 км/ч и повторный проезд на красный сигнал светофора. По его словам, штраф с учетом скидки не может быть уплачен, если он был выписан в случае отказа от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за причинение вреда здоровью легкой или средней степени тяжести в результате ДТП, пишет sibdepo.ru.