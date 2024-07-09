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Updated Сегодня, 12:31

18 элементов интеллектуальных транспортных систем появятся на дорогах Среднего Урала

18 элементов интеллектуальных транспортных систем появятся на дорогах Среднего Урала

9 июля 2024, 12:29
Фото: пресс-служба УГМК-Телеком
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области установят 18 новых детекторов для мониторинга транспортного потока.

Согласно плану, в Екатеринбурге разместят 13 детекторов, большая часть из которых будет установлена на автодороге «Екатеринбург — аэропорт „Кольцово“», в том числе в районе улицы Просторной, а также на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Еще 5 детекторов для мониторинга транспортного потока появятся в Нижнем Тагиле на Южном подъезде к городу.

Детекторы — важная часть системы мониторинга дорожной ситуации, которая интегрируется в центральное серверное программное обеспечение. Этот элемент ИТС позволяет анализировать ситуацию на магистралях и вырабатывать своевременные решения, к примеру, по корректировке работы светофоров. При помощи детекторов можно составлять «тепловые карты» маршрутов транспортных средств и собирать данные о загруженности автодорог, интенсивности, пропускной способности, средней скорости и плотности транспортного потока, чтобы в дальнейшем использовать эти знания для разгрузки магистралей от пробок и в целом для создания комфортной среды для автомобилистов и пешеходов, — рассказал руководитель по развитию интеллектуальных транспортных систем УГМК-Телеком Александр Башмаков.

Как сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области, перед регионом стоит задача по комплексному развитию ИТС, что в свою очередь позволит своевременно разгружать улично-дорожную сеть, повышать безопасность и качество автодорог. Это одна из целей региональной пятилетней дорожной программы, направленной на создание надежной транспортно-логистической инфраструктуры в регионе.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Свердловская область#Средний Урал#Светофоры#Автодорога#Екатеринбург#Управление автомобильных дорог#Пробки#Национальный проект#ИТС#Комфортная среда
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