18 элементов интеллектуальных транспортных систем появятся на дорогах Среднего Урала

Согласно плану, в Екатеринбурге разместят 13 детекторов, большая часть из которых будет установлена на автодороге «Екатеринбург — аэропорт „Кольцово“», в том числе в районе улицы Просторной, а также на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Еще 5 детекторов для мониторинга транспортного потока появятся в Нижнем Тагиле на Южном подъезде к городу.