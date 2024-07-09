18 элементов интеллектуальных транспортных систем появятся на дорогах Среднего Урала

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Согласно плану, в Екатеринбурге разместят 13 детекторов, большая часть из которых будет установлена на автодороге «Екатеринбург — аэропорт „Кольцово“», в том числе в районе улицы Просторной, а также на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Еще 5 детекторов для мониторинга транспортного потока появятся в Нижнем Тагиле на Южном подъезде к городу.
Детекторы — важная часть системы мониторинга дорожной ситуации, которая интегрируется в центральное серверное программное обеспечение. Этот элемент ИТС позволяет анализировать ситуацию на магистралях и вырабатывать своевременные решения, к примеру, по корректировке работы светофоров. При помощи детекторов можно составлять «тепловые карты» маршрутов транспортных средств и собирать данные о загруженности автодорог, интенсивности, пропускной способности, средней скорости и плотности транспортного потока, чтобы в дальнейшем использовать эти знания для разгрузки магистралей от пробок и в целом для создания комфортной среды для автомобилистов и пешеходов, — рассказал руководитель по развитию интеллектуальных транспортных систем УГМК-Телеком Александр Башмаков.
Как сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области, перед регионом стоит задача по комплексному развитию ИТС, что в свою очередь позволит своевременно разгружать улично-дорожную сеть, повышать безопасность и качество автодорог. Это одна из целей региональной пятилетней дорожной программы, направленной на создание надежной транспортно-логистической инфраструктуры в регионе.