Диетолог раскрыла опасность кофе из автоматов в период жары

Пластиковые стаканчики, в которых подают кофе, также не всегда безопасны. Они могут выделять вредные вещества при нагревании, считает специалист. «Кофе, который готовят у вас на глазах из качественных ингредиентов, — это не только приятный и ароматный напиток, но и полезный для вашего организма», — отметила Микитюк. По словам специалиста, хороший кофе в небольших количествах является отличным антиоксидантом, который помогает снизить вес.