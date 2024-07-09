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Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Диетолог раскрыла опасность кофе из автоматов в период жары

9 июля 2024, 05:04
Специалист по питанию Людмила Микитюк поделилась информацией о возможных опасностях кофе из автоматов, особенно во время жары, когда бактерии и микробы размножаются быстрее.

По мнению эксперта, такой напиток может вызвать проблемы с пищеварительной системой и спровоцировать развитие аллергических реакций. В автоматах часто нарушаются гигиенические правила, что невозможно проверить покупателю.

Кроме того, не всегда используется высококачественное сырье. Зерновой кофе в автоматах — редкость. Обычно продают растворимый кофе с добавками сомнительного качества, пишет sibdepo.ru.

Пластиковые стаканчики, в которых подают кофе, также не всегда безопасны. Они могут выделять вредные вещества при нагревании, считает специалист. «Кофе, который готовят у вас на глазах из качественных ингредиентов, — это не только приятный и ароматный напиток, но и полезный для вашего организма», — отметила Микитюк. По словам специалиста, хороший кофе в небольших количествах является отличным антиоксидантом, который помогает снизить вес.

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