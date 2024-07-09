Диетолог раскрыла опасность кофе из автоматов в период жары

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
По мнению эксперта, такой напиток может вызвать проблемы с пищеварительной системой и спровоцировать развитие аллергических реакций. В автоматах часто нарушаются гигиенические правила, что невозможно проверить покупателю.
Кроме того, не всегда используется высококачественное сырье. Зерновой кофе в автоматах — редкость. Обычно продают растворимый кофе с добавками сомнительного качества, пишет sibdepo.ru.
Пластиковые стаканчики, в которых подают кофе, также не всегда безопасны. Они могут выделять вредные вещества при нагревании, считает специалист. «Кофе, который готовят у вас на глазах из качественных ингредиентов, — это не только приятный и ароматный напиток, но и полезный для вашего организма», — отметила Микитюк. По словам специалиста, хороший кофе в небольших количествах является отличным антиоксидантом, который помогает снизить вес.