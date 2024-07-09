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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Житель Свердловской области незаконно добывал золотые слитки и попал под суд

В Свердловской области будут судить нелегального золотодобытчика

9 июля 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney

Житель Свердловской области незаконно добывал золотые слитки и попал под суд

В Свердловской области судят мужчину, который «намыл» золота на четыре миллиона.

Житель Нижней Туры оказался на скамье подсудимых за незаконную добычу и хранение самородков золота.

Следствие установило, что сорокалетний обвиняемый, в течение двух месяцев, в мае и июне прошлого года, занимался добычей золота в реке Ис у поселка Артельный. При этом он не получал лицензию на добычу драгоценных металлов.

Добытое золото он тайно перевез и спрятал в нежилом здании одного их населенных пунктов Свердловской области.

В июне 2023 года сотрудники федеральной службы безопасности задержали золотодобытчика-нелегала, а золотые самородки весом более 920 грамм изъяли. Установлено, что мужчина «намыл» золота на сумму более 4,2 миллионов рублей.

Уголовное дело рассматривается в Нижнетуринском городском суде, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Золото#Екатеринбург#Инцидент#Золотодобыча
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