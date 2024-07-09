В Свердловской области будут судить нелегального золотодобытчика

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Житель Нижней Туры оказался на скамье подсудимых за незаконную добычу и хранение самородков золота.
Следствие установило, что сорокалетний обвиняемый, в течение двух месяцев, в мае и июне прошлого года, занимался добычей золота в реке Ис у поселка Артельный. При этом он не получал лицензию на добычу драгоценных металлов.
Добытое золото он тайно перевез и спрятал в нежилом здании одного их населенных пунктов Свердловской области.
В июне 2023 года сотрудники федеральной службы безопасности задержали золотодобытчика-нелегала, а золотые самородки весом более 920 грамм изъяли. Установлено, что мужчина «намыл» золота на сумму более 4,2 миллионов рублей.
Уголовное дело рассматривается в Нижнетуринском городском суде, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.