Заслуженный учитель России рассказал о будущем ЕГЭ

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:24
Сбор предложений по улучшению ЕГЭ будет продолжаться до 15 августа. Предложения затем рассмотрят специалисты в области образования. Это происходит параллельно с предложениями депутатов Государственной Думы отменить экзамен. Евгений Ямбург выделил несколько изменений, которые можно внести в текущую версию ЕГЭ.
«Возможно, в экзамене по литературе появится устная часть, аналогичная разделу по английскому языку. Также в этом году появилась новация — ученикам разрешено пересдать экзамен. Однако новый результат заменяет предыдущий полностью. Считаю, что это стоит изменить. Если ученик сдал русский язык в первый раз на 58 баллов, то пусть после повторной попытки учитывается лучший результат. Это позволит ребенку не опасаться использовать второй шанс», — пояснил Ямбург.
Он также отметил, что вероятность полного отказа от ЕГЭ в настоящее время крайне мала. Этот экзамен помогает школьникам из удаленных регионов поступать в престижные университеты и дает возможность иностранным студентам использовать единую форму для поступления, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».