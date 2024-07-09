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Заслуженный учитель России рассказал о будущем ЕГЭ

9 июля 2024, 05:19
Федеральная служба по надзору в сфере образования начала процесс сбора предложений по изменению единого государственного экзамена (ЕГЭ). Заслуженный преподаватель России Евгений Ямбург рассказал о перспективах основного теста в жизни школьников.

Сбор предложений по улучшению ЕГЭ будет продолжаться до 15 августа. Предложения затем рассмотрят специалисты в области образования. Это происходит параллельно с предложениями депутатов Государственной Думы отменить экзамен. Евгений Ямбург выделил несколько изменений, которые можно внести в текущую версию ЕГЭ.

«Возможно, в экзамене по литературе появится устная часть, аналогичная разделу по английскому языку. Также в этом году появилась новация — ученикам разрешено пересдать экзамен. Однако новый результат заменяет предыдущий полностью. Считаю, что это стоит изменить. Если ученик сдал русский язык в первый раз на 58 баллов, то пусть после повторной попытки учитывается лучший результат. Это позволит ребенку не опасаться использовать второй шанс», — пояснил Ямбург.

Он также отметил, что вероятность полного отказа от ЕГЭ в настоящее время крайне мала. Этот экзамен помогает школьникам из удаленных регионов поступать в престижные университеты и дает возможность иностранным студентам использовать единую форму для поступления, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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