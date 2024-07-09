Заслуженный учитель России рассказал о будущем ЕГЭ

«Возможно, в экзамене по литературе появится устная часть, аналогичная разделу по английскому языку. Также в этом году появилась новация — ученикам разрешено пересдать экзамен. Однако новый результат заменяет предыдущий полностью. Считаю, что это стоит изменить. Если ученик сдал русский язык в первый раз на 58 баллов, то пусть после повторной попытки учитывается лучший результат. Это позволит ребенку не опасаться использовать второй шанс», — пояснил Ямбург.