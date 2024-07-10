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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Эксперт о курсе рубля: смотреть надо не на спрос, а на то, что заложено в бюджете РФ

10 июля 2024, 07:35
Что будет с курсом рубля к осени?

На вопрос Pravda.Ru ответил основатель сервиса «КРЕДЧЕК» Эльман Мехтиев.

— Курсом рубля управляет Банк России. Мы с вами прекрасно помним, как на торгах Московской биржи, попавшей под санкции, Банк России мог выбросить большой объём валюты и стабилизировать курс. Никто не запрещает ему делать то же самое во внебиржевом пространстве: набор инструментов у него есть.

Смотреть надо не на спрос, а на то, что заложено в бюджете Российской Федерации, это лучший ориентир. Среднегодовой курс выйдет на то, что заложено в бюджете. И цифры эти, скорее всего, будут более оптимистичные для рубля. Коридор — 85-95 за один американский доллар.

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