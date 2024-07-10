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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Российские биологи опровергли мифы о клещах

10 июля 2024, 05:18
Биологи из России рассказали о распространенных заблуждениях о клещах.

Жизнь клеща, как правило, длится около трех лет, и он питается всего раз в год. В начале жизни у клеща всего три пары ног, и он охотится на мелких хищников. На следующий год его размер увеличивается вдвое, появляется еще одна пара ног, и он уже может атаковать более крупных животных. Только на третий год клещ становится взрослым и начинает охотиться на крупное животное или человека, пишет sibdepo.ru.

Интересно, что клещи обычно находятся в высокой траве около лесов, на кустах у рек, лесных полянах. Они могут зацепиться за человека как в городе, так и за городом. Клещи выбирают свою жертву не по запаху, а по теплу, которое отдает тело. Они не видят и не обращают внимания на запахи, но активно реагируют на тепло. Они протягивают передние лапки с крючками. Если они почувствуют прикосновение, крючки моментально срабатывают, и клещ начинает перебираться на тело жертвы, предпочтительно куда-нибудь выше, чтобы начать питание.

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