Сбер и компания «Рифей» будут совместно развивать «Экодом» в Нижнем Тагиле

Соглашение о сотрудничестве в области экопросвещения стороны заключили на выставке «ИННОПРОМ-2024». Документ подписали управляющий Свердловским отделением Владислав Шиленко и генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко. В рамках совместной работы планируется проведение ESG-активностей для школьников и студентов, включая лекции, квизы и интерактивные игры, а также экологических фестивалей и мастер-классов по изготовлению различной продукции из вторсырья. Кроме того, стороны договорились об организации на территории Нижнего Тагила субботников, экоакций по высадке деревьев и плоггинг-забега.