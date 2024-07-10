Сельский туризм становится приоритетным направлением в Забайкалье

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Сельский туризм становится одним из ключевых направлений в этом районе. В настоящее время проходит конкурс для выбора предпринимателей. Предполагается открытие новых объектов туризма с использованием грантов и повышение привлекательности сельских местностей, пишет zabnews.ru.
На поддержку данного проекта в бюджете Забайкальского края выделено 9,8 миллиона рублей. Согласно уточнению от министра финансов этого региона Веры Антроповой, весь указанный бюджет был передан в Министерство сельского хозяйства Забайкалья.