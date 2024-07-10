Студенты и сотрудники МГУ посетили производственную площадку ПЦБК

Для гостей устроили экскурсию на производство ПЦБК, где они могли наблюдать за всеми этапами переработки макулатуры и изготовления картона для плоских слоев и гофроупаковки. Студенты узнали, что бумажные отходы не отправляются на свалку, а используются как сырье для производства новой продукции. Оно может вовлекаться в производственный цикл до 12 раз. В год перерабатывается 300 000 тонн макулатуры.