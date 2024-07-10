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Студенты и сотрудники МГУ посетили производственную площадку ПЦБК

Студенты и сотрудники МГУ посетили производственную площадку ПЦБК

10 июля 2024, 09:42
Фото: пресс-служба ПЦБК
В ходе ежегодной учебно-производственной практики студенты и преподаватели географического факультета МГУ посетили производственную площадку Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК).

В рамках изучения хозяйственного комплекса Прикамья студенты второго курса посещают предприятия разных отраслей экономической специализации этого региона. В ходе посещения ПЦБК они ознакомились с устройством целлюлозно-бумажной промышленности региона и принципами экономики замкнутого цикла, информирует properm.ru.

Для гостей устроили экскурсию на производство ПЦБК, где они могли наблюдать за всеми этапами переработки макулатуры и изготовления картона для плоских слоев и гофроупаковки. Студенты узнали, что бумажные отходы не отправляются на свалку, а используются как сырье для производства новой продукции. Оно может вовлекаться в производственный цикл до 12 раз. В год перерабатывается 300 000 тонн макулатуры.

Посещение различных предприятий и регионов играет важную роль в подготовке будущих специалистов по географии. Об этом заявила руководитель практики Мария Горячко, кандидат географических наук, доцент кафедры экономической и социальной географии России МГУ.

Генеральный директор Пермской ЦБК Юрий Марков подчеркнул, что компания всегда рада гостям, особенно если это заинтересованные будущие специалисты.

Студенты экономического факультета ПГНИУ организовали для посетителей турнир по настольной игре «Цикличная экономика», где каждый участник мог испытать себя в роли руководителя промышленного предприятия той или иной экономической отрасли и проверить свои знания в области цикличной экономики. По завершении игры участников наградили памятными подарками.

Студентка второго курса МГУ Ольга Горбунова поделилась своими впечатлениями о Перми. Она отметила уникальность столицы Прикамья, в частности благоустройство, новый жилфонд и возможность побывать на различных предприятиях. Ольга была в восторге от посещения производственной площадки ПЦБК, где она впечатлилась масштабным производством и переработкой макулатуры. По мнению студентки, непосредственное наблюдение за этими процессами изнутри гораздо более увлекательно, чем их изучение в лекционном формате.

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