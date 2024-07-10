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Таватуй, Шарташ и Балтым. Где спасаются от жары жители Свердловской области

Таватуй, Шарташ и Балтым. Где спасаются от жары жители Свердловской области

10 июля 2024, 11:25
Фото: 1MI
С наступлением жары свердловчане, как правило, предпочитают отдых у воды. Уже в июне число отдыхающих у озер, прудов и водохранилищ в непосредственной близости от Екатеринбурга выросло на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее популярными водоемами свердловчане считают озера Таватуй, Шарташ и Балтым. Кроме этих локаций, в топ попали также Волчихинское водохранилище и Верх-Исетский пруд. Согласно информации аналитиков, пик интереса закономерно приходится на выходные. Например, в самый популярный день — 15 июня — на берег Таватуя съехалось на 14% больше людей, чем в обычные будни.

С учетом количества любителей пляжного отдыха растет и объем интернет-трафика, израсходованного в таких местах. В первый месяц лета он вырос на 43%, сообщили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные своих абонентов. Для комфорта свердловчан телеком-оператор модернизировал оборудование, в том числе на Таватуе, Шарташе, Волчихинском водохранилище и Верх-Исетском пруду. Самым «скоростным» водоемом теперь является Таватуй, где максимальные скорости после проведенных работ составили более 35 Мбит/с.

Свердловчане и гости региона с большим удовольствием проводят время на озерах и водохранилищах недалеко от Екатеринбурга. По нашим замерам, средняя скорость передачи мобильных данных в наиболее популярных местах достигает 30 Мбит/с, — рассказал директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.

Отметим, с начала года был проведен серьезный рефарминг сети, который затронул более 860 объектов Среднего Урала. В том числе, эффективность существующей инфраструктуры улучшена в парке Маяковского, аэропорту Кольцово и Екатеринбургском зоопарке.

#Анастасия Имамахметова#Отдых#Свердловская область#Интернет#Мегафон#Средний Урал#Таватуй#Мобильная связь#Балтым#Екатеринбург#Пляжный отдых#Шарташ
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