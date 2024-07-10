Таватуй, Шарташ и Балтым. Где спасаются от жары жители Свердловской области

С учетом количества любителей пляжного отдыха растет и объем интернет-трафика, израсходованного в таких местах. В первый месяц лета он вырос на 43%, сообщили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные своих абонентов. Для комфорта свердловчан телеком-оператор модернизировал оборудование, в том числе на Таватуе, Шарташе, Волчихинском водохранилище и Верх-Исетском пруду. Самым «скоростным» водоемом теперь является Таватуй, где максимальные скорости после проведенных работ составили более 35 Мбит/с.