Таватуй, Шарташ и Балтым. Где спасаются от жары жители Свердловской области

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Наиболее популярными водоемами свердловчане считают озера Таватуй, Шарташ и Балтым. Кроме этих локаций, в топ попали также Волчихинское водохранилище и Верх-Исетский пруд. Согласно информации аналитиков, пик интереса закономерно приходится на выходные. Например, в самый популярный день — 15 июня — на берег Таватуя съехалось на 14% больше людей, чем в обычные будни.
С учетом количества любителей пляжного отдыха растет и объем интернет-трафика, израсходованного в таких местах. В первый месяц лета он вырос на 43%, сообщили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные своих абонентов. Для комфорта свердловчан телеком-оператор модернизировал оборудование, в том числе на Таватуе, Шарташе, Волчихинском водохранилище и Верх-Исетском пруду. Самым «скоростным» водоемом теперь является Таватуй, где максимальные скорости после проведенных работ составили более 35 Мбит/с.
Свердловчане и гости региона с большим удовольствием проводят время на озерах и водохранилищах недалеко от Екатеринбурга. По нашим замерам, средняя скорость передачи мобильных данных в наиболее популярных местах достигает 30 Мбит/с, — рассказал директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.
Отметим, с начала года был проведен серьезный рефарминг сети, который затронул более 860 объектов Среднего Урала. В том числе, эффективность существующей инфраструктуры улучшена в парке Маяковского, аэропорту Кольцово и Екатеринбургском зоопарке.