Врач-эндокринолог не порекомендовала есть мюсли и хлопья на завтрак

Второй момент — много обработанных углеводов. Помимо самих обработанных зерен, в большинстве случаев в мюсли добавляют сахар, что еще больше повышает гликемический индекс. Третий — высокое содержание жиров. Обычно, в мюсли добавляют растительное масло, а иногда и насыщенные жиры (как, например, пальмовое), что улучшает вкус, но увеличивает калорийность продукта. Четвертый — недостаточная пищевая ценность. Вместе с высокой энергетической ценностью (т.е. калорийностью) мюсли и обработанные хлопья бедны полезными веществами, поскольку в процессе промышленной обработки большинство витаминов разрушается. По этой причине многие производители добавляют в конце производства искусственные витамины и минеральные вещества для увеличения ценности продукта, пишет sibdepo.ru.