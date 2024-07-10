Врач-эндокринолог не порекомендовала есть мюсли и хлопья на завтрак

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
«Процесс производства хлопьев заключается в использовании отшлифованных зерен (то есть не цельных). Отшлифованные (обработанные) зерна — это зерновые, полученные после удаления защитной оболочки, которая является важной частью зерновых, богатой клетчаткой, витаминами группы В и минералами. После того как оболочка удалена, продукт становится более аппетитным и мягким, но уступает по своему составу», — рассказала Михалева. Кроме того, по ее словам, такой продукт содержит большое количество простых углеводов с высоким уровнем гликемического индекса в отличие от цельного зерна, богатого сложными углеводами с низким уровнем гликемического индекса.
«Первая причина, почему мюсли и хлопья не лучший выбор на завтрак, — это высокое содержание калорий. На 100 г продукта от 320 до 470 килокалорий (что сравнимо с калорийными сладостями и десертами). Соответственно, людям, склонным к избыточному весу, диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой системы такие продукты лучше не употреблять», — предостерегла врач.
Второй момент — много обработанных углеводов. Помимо самих обработанных зерен, в большинстве случаев в мюсли добавляют сахар, что еще больше повышает гликемический индекс. Третий — высокое содержание жиров. Обычно, в мюсли добавляют растительное масло, а иногда и насыщенные жиры (как, например, пальмовое), что улучшает вкус, но увеличивает калорийность продукта. Четвертый — недостаточная пищевая ценность. Вместе с высокой энергетической ценностью (т.е. калорийностью) мюсли и обработанные хлопья бедны полезными веществами, поскольку в процессе промышленной обработки большинство витаминов разрушается. По этой причине многие производители добавляют в конце производства искусственные витамины и минеральные вещества для увеличения ценности продукта, пишет sibdepo.ru.
«Таким образом, мюсли и хлопья не являются оптимальным выбором на завтрак, имея высокую калорийность и низкую пищевую ценность, что в условиях малоподвижного образа жизни увеличивает риски заболеваний и проблем с весом, начиная с детского возраста», — подытожила диетолог.