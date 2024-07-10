Выяснилось, куда пропадали воробьи в городах и почему начали возвращаться

С окончанием локдауна ситуация начала выправляться. «Всё потихонечку начинает возвращаться на круги своя. И в том числе воробьи — тоже. И нас с вами разморозили, мы вышли на улицы, и у нас кругом кафе, и теперь воробьи могут спокойно вместе с нами со стола таскать, что им понравится», — заметил собеседник издания.