tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Выяснилось, куда пропадали воробьи в городах и почему начали возвращаться

10 июля 2024, 06:13
Орнитолог Мишин назвал причиной сокращения численности воробьёв в городах пандемию.

Многие замечали, что в последние годы из наших городов будто бы совсем пропали воробьи. О причинах этого очевидно неблагоприятного явления Pravda.Ru узнала у орнитолога, основателя приюта для птиц «Орнитарий» Вадима Мишина.

«Во-первых, они не пропадали. Просто их популяция несколько сократилась», — уточнил он.

«Сократилась она из-за глобального благоустройства. Дело в том, что птицы и в том числе воробьи выкармливают птенцов насекомыми. А когда идет глобальное благоустройство, то происходит стерилизация лесных пространств городских», — объяснил эксперт.

«Плюс ко всему прочему ситуацию осложнила эпидемия коронавируса, когда фактически всех людей закрыли по домам и общепит тоже фактически закрыли. Работали только навынос. Для птиц это тоже удар. Потому что взрослые воробьи-то у нас как раз с руки питались. А тут прикрылась лавочка. И им пришлось откочёвывать», — добавил он.

С окончанием локдауна ситуация начала выправляться. «Всё потихонечку начинает возвращаться на круги своя. И в том числе воробьи — тоже. И нас с вами разморозили, мы вышли на улицы, и у нас кругом кафе, и теперь воробьи могут спокойно вместе с нами со стола таскать, что им понравится», — заметил собеседник издания.

Он призвал помогать городским птицам — подкармливать, вешать скворечники и синичники, потому что пернатые — это не только неотъемлемая часть экосистемы, но и важная составляющая психического благополучия человека.

Подпишитесь
Экс-глава минтранса Свердловской области задержан в зоне СВО
Сегодня, 05:16
В Свердловской области почва в ряде городов сильно отравлена металлами
Сегодня, 09:01
В детском саду «Солнышко» в Нижнем Тагиле продолжается капремонт
Сегодня, 11:39
В Екатеринбурге мошенник обманул 11 пенсионеров на 3,8 млн рублей: сел на 6 лет
Сегодня, 08:14
Суд по делу 6-летнего Далера в Екатеринбурге отложили почти на две недели
Сегодня, 03:41
Житель Екатеринбурга год назад похитил пятилетнюю дочь и до сих пор не вернул
Сегодня, 05:54