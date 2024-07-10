Выяснилось, куда пропадали воробьи в городах и почему начали возвращаться

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Многие замечали, что в последние годы из наших городов будто бы совсем пропали воробьи. О причинах этого очевидно неблагоприятного явления Pravda.Ru узнала у орнитолога, основателя приюта для птиц «Орнитарий» Вадима Мишина.
«Во-первых, они не пропадали. Просто их популяция несколько сократилась», — уточнил он.
«Сократилась она из-за глобального благоустройства. Дело в том, что птицы и в том числе воробьи выкармливают птенцов насекомыми. А когда идет глобальное благоустройство, то происходит стерилизация лесных пространств городских», — объяснил эксперт.
«Плюс ко всему прочему ситуацию осложнила эпидемия коронавируса, когда фактически всех людей закрыли по домам и общепит тоже фактически закрыли. Работали только навынос. Для птиц это тоже удар. Потому что взрослые воробьи-то у нас как раз с руки питались. А тут прикрылась лавочка. И им пришлось откочёвывать», — добавил он.
С окончанием локдауна ситуация начала выправляться. «Всё потихонечку начинает возвращаться на круги своя. И в том числе воробьи — тоже. И нас с вами разморозили, мы вышли на улицы, и у нас кругом кафе, и теперь воробьи могут спокойно вместе с нами со стола таскать, что им понравится», — заметил собеседник издания.
Он призвал помогать городским птицам — подкармливать, вешать скворечники и синичники, потому что пернатые — это не только неотъемлемая часть экосистемы, но и важная составляющая психического благополучия человека.