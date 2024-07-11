Диетолог дала рекомендации по употреблению мороженого

Эксперт добавила, что мороженое из сливок менее полезно из-за наличия насыщенных жиров, которые увеличивают риск заболеваний сердца и сосудов. Мороженое из молока имеет меньше калорий, но может быть менее вкусным. Согласно её словам, вредность мороженого связана с высоким содержанием сахара и различных усилителей вкуса. Диетолог рекомендует употреблять сахар в умеренных количествах — от 5% до 10% от общего рациона.