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Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Диетолог дала рекомендации по употреблению мороженого

11 июля 2024, 05:47
Ученые из Соединенных Штатов сообщили, что мороженое приносит пользу благодаря содержанию кальция и белка. В исследовании они сравнили этот десерт с яйцом. Однако не все так безоблачно.

Доктор по диетологии Наталья Павлюк высказала мнение, что мороженое нельзя назвать полезным, хотя в нем присутствуют ценные вещества, полученные из переработки молочной продукции, пишет sibdepo.ru.

По мнению специалиста, молоко полезно за счет содержания кальция и белка, а кисломолочные продукты содержат полезные для кишечника молочнокислые бактерии — пробиотики. Мороженое производится из сливок или молока, поэтому не приносит дополнительную пользу по сравнению с другими молочными продуктами.

Эксперт добавила, что мороженое из сливок менее полезно из-за наличия насыщенных жиров, которые увеличивают риск заболеваний сердца и сосудов. Мороженое из молока имеет меньше калорий, но может быть менее вкусным. Согласно её словам, вредность мороженого связана с высоким содержанием сахара и различных усилителей вкуса. Диетолог рекомендует употреблять сахар в умеренных количествах — от 5% до 10% от общего рациона.

Специалист отметила, что мороженое не является базовым продуктом в рационе и следует его употреблять лишь один или два раза в неделю.

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