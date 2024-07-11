Диетолог дала рекомендации по употреблению мороженого

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Доктор по диетологии Наталья Павлюк высказала мнение, что мороженое нельзя назвать полезным, хотя в нем присутствуют ценные вещества, полученные из переработки молочной продукции, пишет sibdepo.ru.
По мнению специалиста, молоко полезно за счет содержания кальция и белка, а кисломолочные продукты содержат полезные для кишечника молочнокислые бактерии — пробиотики. Мороженое производится из сливок или молока, поэтому не приносит дополнительную пользу по сравнению с другими молочными продуктами.
Эксперт добавила, что мороженое из сливок менее полезно из-за наличия насыщенных жиров, которые увеличивают риск заболеваний сердца и сосудов. Мороженое из молока имеет меньше калорий, но может быть менее вкусным. Согласно её словам, вредность мороженого связана с высоким содержанием сахара и различных усилителей вкуса. Диетолог рекомендует употреблять сахар в умеренных количествах — от 5% до 10% от общего рациона.
Специалист отметила, что мороженое не является базовым продуктом в рационе и следует его употреблять лишь один или два раза в неделю.