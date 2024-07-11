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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Эксперты не пришли к единому мнению относительно канцерогенности мобильных телефонов

11 июля 2024, 05:53
Излучение мобильного аппарата может стать причиной заболевания раком, но точного ответа на этот вопрос пока нет. Доктор Анастасия Тимощенко рассказала, что споры на эту тему ведутся уже десять лет, однако исследования не пришли к единому мнению из-за противоречивых результатов.

Она подчеркнула, что хоть считается, что излучение мобильника может быть опасным для здоровья, его включение в список возможных причин рака требует дальнейших исследований, пишет sibdepo.ru.

Эксперт пояснила, что данные о вреде могут быть не совсем объективными из-за наблюдательного метода исследований. Также каждый человек уникален: у всех разные привычки, образ жизни и модели телефонов. По словам доктора, статистика заболеваемости опухолями головного мозга после широкого распространения мобильных телефонов не изменилась значительно.

Тем не менее эксперт напомнила о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения: сократить время использования мобильного телефона, держать его подальше от тела, использовать наушники. Кроме того, ВОЗ советует ограничить доступ детей к мобильникам и избегать ношения гаджетов в карманах, так как это может привести к превышению предельно допустимого уровня излучения.

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