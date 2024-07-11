Эксперты не пришли к единому мнению относительно канцерогенности мобильных телефонов

Тем не менее эксперт напомнила о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения: сократить время использования мобильного телефона, держать его подальше от тела, использовать наушники. Кроме того, ВОЗ советует ограничить доступ детей к мобильникам и избегать ношения гаджетов в карманах, так как это может привести к превышению предельно допустимого уровня излучения.