Эксперты не пришли к единому мнению относительно канцерогенности мобильных телефонов

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:54
Она подчеркнула, что хоть считается, что излучение мобильника может быть опасным для здоровья, его включение в список возможных причин рака требует дальнейших исследований, пишет sibdepo.ru.
Эксперт пояснила, что данные о вреде могут быть не совсем объективными из-за наблюдательного метода исследований. Также каждый человек уникален: у всех разные привычки, образ жизни и модели телефонов. По словам доктора, статистика заболеваемости опухолями головного мозга после широкого распространения мобильных телефонов не изменилась значительно.
Тем не менее эксперт напомнила о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения: сократить время использования мобильного телефона, держать его подальше от тела, использовать наушники. Кроме того, ВОЗ советует ограничить доступ детей к мобильникам и избегать ношения гаджетов в карманах, так как это может привести к превышению предельно допустимого уровня излучения.