РЭО: Акции с запуском шаров в небо наносят вред окружающей среде

Как указали в РЭО, каждый год в стране происходит загрязнение таким видом отходов, которое измеряется тоннами. Только одна традиция отпускать шары в небо на выпускном приводит к образованию двух тысяч килограммов отходов. При этом некоторые компании уже провели подобные акции в этом году.