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РЭО: Акции с запуском шаров в небо наносят вред окружающей среде

РЭО: Акции с запуском шаров в небо наносят вред окружающей среде

12 июля 2024, 06:49
Фото: 1MI
ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) предлагает не запускать шары во время маркетинговых акций, чтобы не загрязнять окружающую среду. Гендиректор РЭО Денис Буцаев направил соответствующее письмо в Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР).

По мнению Дениса Буцаева, ограничение проведения таких маркетинговых мероприятий необходимо, поскольку шары оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду. Он подчеркнул, что утилизировать шары фактически невозможно и в зависимости от вида материала они обречены разлагаться от четырех до 200 лет, отравляя почву, воду и нанося вред живым организмам. Об этом пишет newsnn.ru.

Буцаев надеется, что с этой целью коммуникационные агентства могут перестать предлагать заказчикам данный вид рекламной активности, а также убедить их не использовать такой неэкологичный способ коммуникаций.

Как указали в РЭО, каждый год в стране происходит загрязнение таким видом отходов, которое измеряется тоннами. Только одна традиция отпускать шары в небо на выпускном приводит к образованию двух тысяч килограммов отходов. При этом некоторые компании уже провели подобные акции в этом году.

14 февраля 2024 года, на праздник влюбленных, московский ТЦ «Ривьера» заказал около 55 тыс. шаров. В меньшем масштабе эту акцию повторили в ТЦ Новосибирска. 10 тыс. шаров выпустил ТЦ «Эспланада» в Перми по случаю своего дня рождения. В июле «Сбермаркет» («Купер») сменил свое название, по этому поводу в трех городах страны раздавали фольгированные шары.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил: необходимо привлечь внимание бизнес-сообщества к проблеме, потому что рекламные акции, связанные с шарами, являются серьезным источником загрязнения окружающей среды.

АКАР может оказать влияние на участников отрасли путем увеличения осведомленности о вреде данного вида рекламных акций для природы, а также через рекомендации по их запрету. В письме также указано, что ограничение способов коммуникаций, наносящих вред окружающей среде, станет существенным вкладом ассоциации в общее будущее.

#Общество
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