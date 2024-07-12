РЭО: Акции с запуском шаров в небо наносят вред окружающей среде

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
По мнению Дениса Буцаева, ограничение проведения таких маркетинговых мероприятий необходимо, поскольку шары оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду. Он подчеркнул, что утилизировать шары фактически невозможно и в зависимости от вида материала они обречены разлагаться от четырех до 200 лет, отравляя почву, воду и нанося вред живым организмам. Об этом пишет newsnn.ru.
Буцаев надеется, что с этой целью коммуникационные агентства могут перестать предлагать заказчикам данный вид рекламной активности, а также убедить их не использовать такой неэкологичный способ коммуникаций.
Как указали в РЭО, каждый год в стране происходит загрязнение таким видом отходов, которое измеряется тоннами. Только одна традиция отпускать шары в небо на выпускном приводит к образованию двух тысяч килограммов отходов. При этом некоторые компании уже провели подобные акции в этом году.
14 февраля 2024 года, на праздник влюбленных, московский ТЦ «Ривьера» заказал около 55 тыс. шаров. В меньшем масштабе эту акцию повторили в ТЦ Новосибирска. 10 тыс. шаров выпустил ТЦ «Эспланада» в Перми по случаю своего дня рождения. В июле «Сбермаркет» («Купер») сменил свое название, по этому поводу в трех городах страны раздавали фольгированные шары.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил: необходимо привлечь внимание бизнес-сообщества к проблеме, потому что рекламные акции, связанные с шарами, являются серьезным источником загрязнения окружающей среды.
АКАР может оказать влияние на участников отрасли путем увеличения осведомленности о вреде данного вида рекламных акций для природы, а также через рекомендации по их запрету. В письме также указано, что ограничение способов коммуникаций, наносящих вред окружающей среде, станет существенным вкладом ассоциации в общее будущее.