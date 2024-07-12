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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Россияне могут узнать информацию о кредитной истории через портал «Госуслуги»

12 июля 2024, 05:32
По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, россияне могут узнать о возможных случаях мошенничества, проверив информацию о своей кредитной истории через портал «Госуслуги». Он отметил, что в прошлом году банки предотвратили более 35 миллионов попыток кибермошенников похитить средства у граждан.

Чаплин подчеркнул, что стоит следить за активными кредитами в своей истории, чтобы убедиться, что никто не взял кредит на их имя. Информация о новых кредитах должна быть доступна не позднее трех рабочих дней после совершения операции, пишет sibdepo.ru.

Важно помнить, что иногда в кредитную историю может попасть информация об однофамильце или дублирующие данные из банка, что может негативно повлиять на ваш кредитный рейтинг. Если такое случится, Чаплин советует обращаться в банк или бюро кредитных историй для исправления ошибки. Также он подчеркнул важность отслеживания информации после погашения кредита, так как иногда банки не обновляют данные вовремя, и кредит все еще указывается как активный, что может повлиять на решения других финансовых учреждений.

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