Россияне могут узнать информацию о кредитной истории через портал «Госуслуги»

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Чаплин подчеркнул, что стоит следить за активными кредитами в своей истории, чтобы убедиться, что никто не взял кредит на их имя. Информация о новых кредитах должна быть доступна не позднее трех рабочих дней после совершения операции, пишет sibdepo.ru.
Важно помнить, что иногда в кредитную историю может попасть информация об однофамильце или дублирующие данные из банка, что может негативно повлиять на ваш кредитный рейтинг. Если такое случится, Чаплин советует обращаться в банк или бюро кредитных историй для исправления ошибки. Также он подчеркнул важность отслеживания информации после погашения кредита, так как иногда банки не обновляют данные вовремя, и кредит все еще указывается как активный, что может повлиять на решения других финансовых учреждений.