Россияне могут узнать информацию о кредитной истории через портал «Госуслуги»

Важно помнить, что иногда в кредитную историю может попасть информация об однофамильце или дублирующие данные из банка, что может негативно повлиять на ваш кредитный рейтинг. Если такое случится, Чаплин советует обращаться в банк или бюро кредитных историй для исправления ошибки. Также он подчеркнул важность отслеживания информации после погашения кредита, так как иногда банки не обновляют данные вовремя, и кредит все еще указывается как активный, что может повлиять на решения других финансовых учреждений.