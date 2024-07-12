В 2024 году госкомпании закупили у малого бизнеса товары и услуги на 4 трлн рублей

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, по сравнению с тем же периодом прошлого года отмечен рост суммы закупок у представителей МСП почти на 1,6 трлн (+62%) — до рекордных 4,14 трлн рублей. Исаевич также добавил, что на 25 тыс. (21%) увеличилось число поставщиков субъектов МСП — до 143 тыс, пишет INTERFAX.RU.
По словам Александра Исаевича, лидерами по объему закупок у малого бизнеса среди регионов стали Москва (объем закупок более 1670 млрд рублей), Санкт-Петербург (около 387 млрд), Республика Татарстан (225 млрд), Московская область и Свердловская области (около 199 млрд и 166 млрд рублей соответственно). Те же регионы лидируют по приросту объемов заключенных договоров закупок у МСП. В Москве этот прирост составил более 1116 млрд рублей, в Республике Татарстан — более 175 млрд, в Санкт-Петербурге — более 163 млрд, в Московской и Свердловской областях — около 100 млрд и 79 млрд рублей соответственно. А далее в этом рейтинге следуют Краснодарский край (прирост более 49 млрд рублей), Республика Башкортостан (более 38 млрд рублей), Новосибирская и Воронежская области (34 млрд и почти 28 млрд соответственно), Пермский край (более 27 млрд рублей).
К тому же за рассматриваемый период значительно увеличилось количество договоров на закупку ряда товаров, работ и услуг. В частности, по вспомогательным услугам, связанным с финансовым посредничеством и страхованием, рост превысил 33 раза. В 21 раз выросли объемы закупаемой продукции и услуг частных домашних хозяйств, и в 16 раз больше приобретено услуг по уходу с обеспечением проживания. Также лидируют услуги по трудоустройству и подбору персонала, строительные работы, финансовые услуги и услуги в области культуры.
В число крупнейших заказчиков по объему закупок у представителей МСП по итогам первого полугодия 2024 года вошли РЖД, особая экономическая зона «Алабуга», «Аэрофлот», Сбербанк, «Россети Московский регион».
На основании федерального закона № 223-ФЗ предприятия с государственным участием обязаны в течение года совершать не менее 25% закупок у субъектов МСП. Исполнение квот контролируют Корпорация МСП и органы власти регионов. Объем закупок у МСП включен в показатели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин.