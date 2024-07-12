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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

В России создали чат-бота, который определяет вид образования на коже по фото

12 июля 2024, 05:23
Учащиеся Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создали робота в приложении Telegram, который помогает определить вид образования на коже по фотографии. Этот робот также предоставляет информацию о ближайших медицинских учреждениях, где можно получить консультацию.

Для того чтобы узнать о возможном характере образования, нужно сделать фото и загрузить его в чат. Робот выдаст результат через несколько секунд и порекомендует обратиться к врачу или следить за состоянием образования удаленно. Также пользователь может найти ближайшие клиники, записаться на консультацию и получить ответы на вопросы через нейронную сеть, пишет sibdepo.ru.

Основные преимущества робота включают быстрый анализ, подробное руководство для самопроверки кожных образований, возможность задавать вопросы, поиск клиник по местоположению, подбор средств для ухода за кожей и другие функции. Для первичной диагностики робот использует искусственный интеллект, различая разные типы образований и предоставляя рекомендации по дальнейшим шагам.

Для обучения модели использовалась большая база данных фотографий кожных образований. Разработчики продолжают улучшать модель и интерфейс робота. В будущем планируется добавить функцию распознавания кожных высыпаний и предварительного диагноза по фото.

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