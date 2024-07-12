В России создали чат-бота, который определяет вид образования на коже по фото

Для того чтобы узнать о возможном характере образования, нужно сделать фото и загрузить его в чат. Робот выдаст результат через несколько секунд и порекомендует обратиться к врачу или следить за состоянием образования удаленно. Также пользователь может найти ближайшие клиники, записаться на консультацию и получить ответы на вопросы через нейронную сеть, пишет sibdepo.ru.