В Свердловской области назвали имя нового руководителя ФНС

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
С пятнадцатого июля должность главы ФНС на урале занимает Сагитуллин. Ранее он работал на руководящих должностях в налоговой близлежащей Курганской области.
Информация о назначении опубликована на официальном портале ФНС.
Марат Сагитуллин будет отвечать за оперативное управление, контроль работы и координацию всех структурных подразделений УФНС.
Напомним, новым руководителем Госавтоинспекции Нижнего Тагила стал Сергей Бернгардт.