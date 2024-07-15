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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Свердловской области новый руководитель ФНС

В Свердловской области назвали имя нового руководителя ФНС

15 июля 2024, 12:03
Фото: 1MI

В Свердловской области новый руководитель ФНС

Налоговую службу в Свердловской области возглавил Марат Сагитуллин.

С пятнадцатого июля должность главы ФНС на урале занимает Сагитуллин. Ранее он работал на руководящих должностях в налоговой близлежащей Курганской области.

Информация о назначении опубликована на официальном портале ФНС.

Марат Сагитуллин будет отвечать за оперативное управление, контроль работы и координацию всех структурных подразделений УФНС.

Напомним, новым руководителем Госавтоинспекции Нижнего Тагила стал Сергей Бернгардт.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Налоги#Руководитель#Власть#Смена руководителя#Екатеринбург#Исполнительная власть
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