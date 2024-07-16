Александр Исаевич: В СКФО МСБ получил через господдержку каждый пятый рубль

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Она способствовала развитию МСП во всех сферах, а особенно стремительный рост показал гостиничный бизнес.
По словам возглавляющего Корпорацию МСП Александра Исаевича, в ближайшие три года число предприятий малого и среднего бизнеса в данной отрасли выросло вдвое. С таким сообщением он выступил на Кавказском инвестиционном форуме, передает regnum.ru.
Александр Исаевич отмечает, что господдержка помогает МСП масштабировать свою работу. На сегодняшний день каждый пятый рубль получен малым и средним бизнесом с помощью государства. Особо хорошо в таких условиях развивается туристический сектор, а именно гостиничная сфера. Благодаря господдержке относящиеся к ней организации за 2023 год получили почти в два раза больше кредитов, общая сумма которых составила 1,5 млрд рублей. При этом доля инвестиционных кредитов в господдержке составила почти 80%, а половину таких кредитов поддержала Корпорация МСП.
Сейчас Северо-Кавказский федеральный округ лидирует по оказанию господдержки: на нее приходится порядка 18% от общего объема кредитования (в 2022 году этот показатель равнялся 16%).
«Благодаря в том числе господдержке за минувший год мы зафиксировали в СКФО положительную динамику по числу МСП. Их количество превысило 231 тыс. Данная цифра на 10% больше, чем было годом ранее, и на 20% выше показателя по итогам 2020 года, — подчеркнул Александр Исаевич. — Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% к данным за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе».
Александр Исаевич также заявил, что поддержка малого и среднего бизнеса Северного Кавказа выступает одной из главных задач, которую реализует Корпорация МСП. Речь идет, в первую очередь, о таргетированной помощи малым и средним предприятиям СКФО с поддержкой приоритетных для государства направлений.
Напомним, российские МСП получают поддержку от государства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент Владимир Путин.