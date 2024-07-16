Александр Исаевич: В СКФО МСБ получил через господдержку каждый пятый рубль

«Благодаря в том числе господдержке за минувший год мы зафиксировали в СКФО положительную динамику по числу МСП. Их количество превысило 231 тыс. Данная цифра на 10% больше, чем было годом ранее, и на 20% выше показателя по итогам 2020 года, — подчеркнул Александр Исаевич. — Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% к данным за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе».