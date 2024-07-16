Более 50 базовых станций LTE-900 появятся на автомобильных дорогах Среднего Урала

На сегодняшний день в эксплуатацию было запущено десять базовых станций. Под модернизацию попали Тугулымский, Талицкий, Пышминский, Богдановичский и Белоярский районы Свердловской области. Населенные пункты расположены вдоль автодороги Р-351 «Екатеринбург-Тюмень», в Белоярском и Каменском районах вдоль а/д Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган», в Первоуральском, Нижнесергинском, Ачитском и Красноуфимском районах на трассе Р-242 «Пермь-Екатеринбург» и в Сысертском районе на а/д М-5 «Подъезд к Екатеринбургу от Челябинска». Еще 12 единиц оборудования смонтируют до конца июля текущего года. Всего же на четырех автодорогах федерального значения, проходящих по территории Свердловской области, будут введены в строй свыше 50 новых приемо-передающих устройств.