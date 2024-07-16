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Более 50 базовых станций LTE-900 появятся на автомобильных дорогах Среднего Урала

Более 50 базовых станций LTE-900 появятся на автомобильных дорогах Среднего Урала

16 июля 2024, 06:51
Фото: 1MI
На федеральных автодорогах Свердловской области началось строительство новых базовых станций сотовой связи в диапазоне LTE-900. Планируется, что до конца 2024 года на трассах появится свыше 50 единиц усовершенствованного оборудования.

На сегодняшний день в эксплуатацию было запущено десять базовых станций. Под модернизацию попали Тугулымский, Талицкий, Пышминский, Богдановичский и Белоярский районы Свердловской области. Населенные пункты расположены вдоль автодороги Р-351 «Екатеринбург-Тюмень», в Белоярском и Каменском районах вдоль а/д Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган», в Первоуральском, Нижнесергинском, Ачитском и Красноуфимском районах на трассе Р-242 «Пермь-Екатеринбург» и в Сысертском районе на а/д М-5 «Подъезд к Екатеринбургу от Челябинска». Еще 12 единиц оборудования смонтируют до конца июля текущего года. Всего же на четырех автодорогах федерального значения, проходящих по территории Свердловской области, будут введены в строй свыше 50 новых приемо-передающих устройств.

Всего с начала года МТС построила в Свердловской области более ста приемо-передающих сооружений нового диапазона LTE-900. 75 из них уже выходят в эфир, обеспечивая уральцев мобильной связью. Треть из них построены в малых населенных пунктах, расположенных вдоль оживленных автотрасс. До конца года сотовую сеть МТС в регионе должны усилить без малого 350 новых БС стандарта LTE-900, в том числе более пятидесяти вдоль федеральных автодорог, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Отметим, новый для Свердловской области диапазон радиосвязи четвертого поколения LTE-900 настраивается на частоте 900 МГц, которая ранее использовалась вторым поколением связи GSM и предназначалась только для передачи голосовых вызовов. В результате рефарминга частоты свердловчане получили расширение покрытия LTE, дополнительные каналы обмена данными и увеличение скорости мобильного интернета. Радиосигнал этого диапазона имеет широкую дальность распространения в радиусе до 35 км от базовой станции и высокое проникновение в железобетонные сооружения, цокольные и подвальные помещения.

#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Строительство#Интернет#Модернизация#Связь#Трасса#Сотовая связь#МТС#Мобильная связь#Автодороги#Автодорога#Екатеринбург
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