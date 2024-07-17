«Единая Россия» сообщила о результатах исполнения программы по капремонту школ

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Ведущими заседания были врио секретаря генерального совета ЕР Владимир Якушев и глава ведомства Сергей Кравцов.
Согласно данным, представленным Владимиром Якушевым, работы по возведению 1236 новых школ и 1680 детских садов в настоящее время завершены. Также в России до конца этого года откроются 364 новые школы на 300 тысяч мест. Ремонт по программе закончен в 4122 школах. На средства федерального бюджета до конца года планируют начать ремонтные работы в 1057 школьных зданиях, 534 из которых будут сданы в эксплуатацию в будущем году. Как отмечает врио секретаря генсовета «Единой России», реализация программы достаточно активно проходит в новых регионах.
С другой стороны, по 25 школам все еще не подписаны контракты, а четыре субъекта федерации задолжали по капремонту: в Курганской области не отремонтированы четыре школьных здания, в КЧР, Иркутской и Томской областях ожидают ремонта по одной школе. Риски по строительству новых школ зафиксированы в 56 субъектах федерации. В своем обращении к губернаторам регионов и координаторам партпроекта «Новая школа» Владимир Якушев подчеркнул, что необходимо срочно заняться данным вопросом, поскольку 1 сентября у всех школьников должен быть полноценный праздник.
За качество работ и сроки сдачи всех объектов капремонта несут личную ответственность закрепленные за ними депутаты от «Единой России» всех уровней, а также сенаторы. Они обязаны контролировать все этапы рабочего процесса.
По словам Сергея Кравцова, эффективность такой системы контроля успешно доказана. Это значит, что ее можно задействовать в процессе реализации и других, новых нацпроектов.
«У нас в высокой степени готовности нацпроекты „Молодежь и дети“ и „Семья“. Опыт и реализацию (программ капремонта школ и строительства новых образовательных учреждений. — Прим.) в таком темпе предлагаю продолжить», — заключил министр.
Отбор заявок на следующий цикл капитального ремонта образовательных учреждений производится министерством с учетом итогов реализации президентской программы. На субъекты федерации с незавершенными объектами будут наложены штрафные взыскания.
Кроме упомянутых вопросов, на федеральном штабе сообщили о стартовавшей в России традиционной акции «Собери ребенка в школу». Партия ЕР адресно поддерживает детей из малообеспеченных, многодетных семей и ребят, принадлежащих к льготным категориям. Неполных 220 тысяч детей, из которых более 60 тысяч — жители Донбасса и Новороссии, получили помощь от партии в прошлом году.
Как пишет сайт партии ER.RU, в 2024 году особенное внимание ЕР будет уделять школьникам из семей жителей новых регионов и ветеранов спецоперации. Пункты сбора школьных рюкзаков работают на базе приемных председателя «Единой России» и в штабах общественной поддержки.
«В 2024 году в рамках народной программы партии в Свердловской области запланирован капремонт 15 школ и строительство еще двух — в Екатеринбурге и Березовском. Необходимость в учреждениях дошкольного и общего образования растет, поэтому „Единая Россия“ уделяет особое внимание строительству новых школ и детсадов. Контроль за объектами народной программы ведут депутаты Государственной думы, регионального парламента и депутаты местных дум. Вместе с застройщиками и представителями министерств они лично контролируют строительство и реконструкции объектов и благодаря повышенному вниманию общественников все работы завершаются в срок.
Недавно началось проектирование школы на 300 мест в поселке Сосьва. Прошлая школа была построена еще в 1908 году, деревянное здание более чем за 100 лет устарело. Начало работ по строительству запланировано во второй половине 2025 года, депутаты «Единой России» также будут принимать участие в контроле хода строительных работ.
Также «Единая Россия» готовит школьников к новому учебному году. Депутаты, активисты партийных проектов, сторонники «Единой России» традиционно примут участие в акции «Собери ребенка в школу». Портфели со школьными принадлежностями и другие подарки будут переданы семьям участников спецоперации, многодетным и малообеспеченным семьям и тем, кому данная поддержка необходима», — прокомментровал координатор партпроекта «Новая школа» в Свердловской области Михаил Матвеев.