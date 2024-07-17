«Единая Россия» сообщила о результатах исполнения программы по капремонту школ

Согласно данным, представленным Владимиром Якушевым, работы по возведению 1236 новых школ и 1680 детских садов в настоящее время завершены. Также в России до конца этого года откроются 364 новые школы на 300 тысяч мест. Ремонт по программе закончен в 4122 школах. На средства федерального бюджета до конца года планируют начать ремонтные работы в 1057 школьных зданиях, 534 из которых будут сданы в эксплуатацию в будущем году. Как отмечает врио секретаря генсовета «Единой России», реализация программы достаточно активно проходит в новых регионах.