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Published Сегодня, 17:38

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Самый яркий звездопад-2024: где и когда можно увидеть уникальное явление в РФ

Самый яркий звездопад-2024: где и когда можно увидеть уникальное явление в РФ

18 июля 2024, 17:38
Фото: Изображение Midjourney
Жители нашей страны наконец смогут насладиться самым ярким летним зрелищем этого года — знаменитым звездопадом Персеиды.

Ежегодно в летний период жители Земли могут наблюдать удивительное астрономическое явление. Поток метеоров из многих тысяч небесных тел образуется в созвездии Персея, за что и получил свое название — звездопад Персеиды.

Как сообщает newia.ru, наша планета в этот период проходит сквозь интенсивный поток пылевых частиц от кометы Свифта — Туттля. Они мгновенно сгорают и создают эффект звездного дождя.

На этот раз явление можно наблюдать с 17 июля до 24 августа. Однако в первые дни и ближе к концу звездопада по ночному небосводу будет проноситься максимум пара звезд в час. Максимальной силы явление достигнет в ночь с 12 на 13 августа, когда ежечасно можно будет увидеть по 100–150 падающих небесных тел, а самый пик будет наблюдаться с 2:00 до 4:30.

Хорошими пунктами наблюдения станут Челябинск, Казань, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург и многие районы в Сибири и на Урале. Но чтобы оценить красоту зрелища в полной мере, рекомендуется выехать за город, где отсутствует искусственное ночное освещение.

Специалисты в области астрологии полагают, что звездопад способен заряжать людей энергией, особенно в свой пик. В этот период у многих обостряется интуиция и рождаются новые идеи.

Астрологи убеждены, что точно выраженное желание, загаданное во время падения звезды, вселенная обязательно исполнит.

#Общество#Космос#Все материалы авторов
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