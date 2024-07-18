Самый яркий звездопад-2024: где и когда можно увидеть уникальное явление в РФ

На этот раз явление можно наблюдать с 17 июля до 24 августа. Однако в первые дни и ближе к концу звездопада по ночному небосводу будет проноситься максимум пара звезд в час. Максимальной силы явление достигнет в ночь с 12 на 13 августа, когда ежечасно можно будет увидеть по 100–150 падающих небесных тел, а самый пик будет наблюдаться с 2:00 до 4:30.