Тулячка подала в суд и аннулировала кредит, оформленный мошенниками

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
По информации пресс-службы суда, жительница Ленинского района вступила в телефонный разговор с мошенниками. Женщине сообщили о необходимости продлить срок действия договора сотовой связи, пишет tsn24.ru.
Потерпевшая назвала коды из смс и лишилась доступа к личному кабинету Госуслуг.
Позже она узнала, что на её имя дистанционно оформлен кредит на 1 млн 149 тыс. рублей, а деньги переведены на посторонний счет.
В суде истец просила признать недействительным кредитный договор.
Несмотря на возражения представителя банка, судом исковые требования удовлетворены.