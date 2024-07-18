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Тулячка подала в суд и аннулировала кредит, оформленный мошенниками

18 июля 2024, 07:17
Ленинский районный суд Тульской области признал незаконной сделку по кредиту на сумму более 1 млн рублей. Деньги были выданы по мошеннической схеме.

По информации пресс-службы суда, жительница Ленинского района вступила в телефонный разговор с мошенниками. Женщине сообщили о необходимости продлить срок действия договора сотовой связи, пишет tsn24.ru.

Потерпевшая назвала коды из смс и лишилась доступа к личному кабинету Госуслуг.

Позже она узнала, что на её имя дистанционно оформлен кредит на 1 млн 149 тыс. рублей, а деньги переведены на посторонний счет.

В суде истец просила признать недействительным кредитный договор.

Несмотря на возражения представителя банка, судом исковые требования удовлетворены.

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