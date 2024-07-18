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3 года условно получил свердловчанин за попытку продать заграницу запчасть танка

Житель Свердловской области пытался продать запчасть от танка в другую страну

18 июля 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney

3 года условно получил свердловчанин за попытку продать заграницу запчасть танка

Житель Свердловской области осужден за попытку продать в Казахстан оптическое устройство для наблюдения.

Сотрудники таможенной службы пресекли попытку уроженца свердловской области продать деталь от танка в другое государство. О решении сорокасемилетнего гражданина РФ продать оптическое устройство для наблюдения в Казахстан узнали в Уральской оперативной таможне. Оборудование для наблюдения изъяли, а на нарушителя завели уголовное дело. Только благодаря положительным характеристикам, мужчина отделался условным сроком, пишет Ура.Ру.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Полиция#Криминал#Екатеринбург#Инцидент
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