Житель Свердловской области пытался продать запчасть от танка в другую страну

Сотрудники таможенной службы пресекли попытку уроженца свердловской области продать деталь от танка в другое государство. О решении сорокасемилетнего гражданина РФ продать оптическое устройство для наблюдения в Казахстан узнали в Уральской оперативной таможне. Оборудование для наблюдения изъяли, а на нарушителя завели уголовное дело. Только благодаря положительным характеристикам, мужчина отделался условным сроком, пишет Ура.Ру.