Более 125 тыс врачебных консультаций — ВСК подвел итоги 2 лет работы Цифровой клиники

Внедрение онлайн-консультаций по ЗОЖ является частью корпоративного проекта ВСК по продвижению принципов превентивной медицины («Светофор здоровья»). В рамках программы при заключении договора ДМС с организацией составляется паспорт здоровья коллектива. По итогам, сотрудники распределяются на категории по наличию рисков возникновения различных заболеваний, а затем с личным врачом каждый составляет план по трансформации образа жизни, чтобы вероятность появления заболеваний снизилась. По оценкам ВСК, до 15% сотрудников готовы участвовать в подобных корпоративных проектах. У 2/3 респондентов по итогам обследований выявляются незначительные или существенные проблемы со здоровьем, и только треть специалистов попадает в категорию здоровых.



Психологические консультации — один из самых востребованных сервисов Цифровой клиники — за два года было проведено более 13 тысяч приемов. Из наиболее распространенных причин обращений психологи Страхового Дома ВСК выделяют сложные отношения в паре (17% обращений), эмоциональное выгорание из-за работы и окружающих событий (15,9%), в частности конфликтов в коллективе, трудностей с адаптацией и саморазвитием, а также вопросы эмоционального спектра (12%). Именно поэтому для клиентов компании по ДМС появилась возможность парных консультаций у психологов с опытом семейной терапии. Для получения психологической поддержки паре достаточно обратиться в ВСК по ДМС одного из партнеров.