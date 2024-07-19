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Просмотр контента в онлайн-кинотеатрах чаще всего выбирают свердловчане старше 35 лет

Просмотр контента в онлайн-кинотеатрах чаще всего выбирают свердловчане старше 35 лет

19 июля 2024, 08:42
Фото: пресс-служба компании МегаФон
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Согласно данным исследования МегаФона и START, за шесть месяцев 2024 года общее время, потраченное зрителями на просмотр фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, в сравнении с первым полугодием 2023-го выросло на 45%. Наибольшую тягу к онлайн-кинотеатрам проявляют свердловчане от 35 до 44 лет.

В исследовании также говорится, что в категории сериалов зрители чаще выбирали драмы. Во многом это связано с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», интерес к которому сохранился и в 2024 году. Большим спросом пользуются и многосерийные ленты в стиле комедии или мелодрамы. В топ-3 самых быстрорастущих жанров вошли драмы, прибавившие 64%, семейные фильмы — 62% и боевики — 50%.

Среди фильмов россияне отдают предпочтение комедиям. Количество просмотров таких кинолент выросло на 28% год к году. Однако наибольший рост продемонстрировали картины в жанре научной фантастики, ставшей популярнее сразу на 91%. Кроме того, интерес повышается к историческим (+42%) и семейным картинам (+34%). Чаще всего зрители выбирают для просмотра онлайн-контента вечернее время после 18:00 часов, а самый популярный день для кинопросмотра — воскресенье.

По отметкам специалистов, в Свердловской области 65% всех потраченных гигабайт в онлайн-кинотеатрах приходится на жителей 25-44 лет. Из них 38% — на зрителей возрастной группы от 35 до 44 лет. Молодежь (14-24 года) наиболее активна в онлайн-кинотеатрах PREMIER — 16% всего трафика — и «Кинопоиск» — 13%. Аудитория 45+ чаще потребляет видеоконтент на платформе «Смотрим.ру» — 42% от всего интернет-трафика стриминга.

В структуре потребления больше половины всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров на Среднем Урале приходится на мужчин — 51%. Они наиболее активны на платформе Кинопоиска. Однако есть стриминги, где превалирует женская аудитория. Так, на ivi свердловчанки потребляют более 70% трафика, а на START этот показатель равен 58%.

Отметим, что в объединенной розничной сети МегаФона и Yota киноманы могут найти ТВ-приставки и умные пульты с функцией голосового управления. Смарт-пульт поможет найти фильмы и телепрограммы, увеличить или уменьшить громкость звука, а также выключить технику одной фразой.

#Анастасия Имамахметова#Россия#Свердловская область#Интернет#Мегафон#Молодежь#Зрители#Кинотеатры#Мобильная связь#Фильмы#Екатеринбург#Свердловчане#Боевики
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