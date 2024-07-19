Просмотр контента в онлайн-кинотеатрах чаще всего выбирают свердловчане старше 35 лет

По отметкам специалистов, в Свердловской области 65% всех потраченных гигабайт в онлайн-кинотеатрах приходится на жителей 25-44 лет. Из них 38% — на зрителей возрастной группы от 35 до 44 лет. Молодежь (14-24 года) наиболее активна в онлайн-кинотеатрах PREMIER — 16% всего трафика — и «Кинопоиск» — 13%. Аудитория 45+ чаще потребляет видеоконтент на платформе «Смотрим.ру» — 42% от всего интернет-трафика стриминга.