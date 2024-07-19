В РФ поддержали закон о государственно-частном партнерстве в космонавтике

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Россия стремится создать наиболее благоприятные условия для частного сектора, заинтересованного в реализации космических инициатив. Об этом сообщил Александр Брыксин, член комитета Совета Федерации по экономической политике, передает iz.ru.
Механизм ГЧП может применяться для создания и обслуживания орбитальных спутниковых группировок. Эти спутники будут использоваться для мониторинга природных катастроф на Земле и контроля за соблюдением международных договоров об ограничении вооружений, уточнил сенатор.
Законопроект также вводит понятие «космический объект», обозначающее недвижимое имущество в космосе, которое может находиться в частной собственности. Государство обязуется защищать права частных компаний в рамках ГЧП.
Для привлечения внебюджетного финансирования «Роскосмос» планирует сотрудничать с частными ракетостроительными компаниями, создавая совместные предприятия. Государственная корпорация также сможет организовывать конкурсы и тендеры, инвестировать в стартапы.