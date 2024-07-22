tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля, 06:00

Published 22 июля, 06:00

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

СОГАЗ расширил контактный центр в Самаре для поддержки клиентов по всей стране

СОГАЗ расширил контактный центр в Самаре для поддержки клиентов по всей стране

22 июля 2024, 06:00
Фото: СОГАЗ
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8K4iZR
В Самаре открылась новая площадка контактного центра СОГАЗа для обработки обращений клиентов по различным вопросам, включая консультации операторов с медицинским образованием по ДМС.

Новый офис расположен в историческом центре Самары на ул. Садовая, 177 в современном светлом деловом пространстве, где созданы все условия для комфортной работы. В новом контактном центре 200 рабочих мест.

Ежедневно в СОГАЗ поступает до 30 тыс. звонков со всей России. При этом среднее время ответа на звонок не превышает 1 минуты.

«Мы постоянно работаем над повышением качества услуг, поэтому развитие клиентской поддержки — приоритет для компании. Расширение нашего контакт-центра в Самаре обеспечит город новыми рабочими местами, преимущественно в медицинской сфере, и позволит СОГАЗу продолжать повышать эффективность взаимодействия с клиентами», — отметила заместитель председателя правления СОГАЗа Татьяна Тамгина на открытии центра.

Подпишитесь
Сколько стоит купить дачу и откуда такие цены?
Сегодня, 08:51
Мальчик на велосипеде из Екатеринбурга пропал в СНТ «Мечта»
Сегодня, 04:22
Строители выплатят жительнице Нижнего Тагила 70 тысяч рублей за падение из-за ленты
Сегодня, 06:11
Стало известно о состоянии выжившей после ДТП сотрудницы «ВСМПО-Ависма»
Сегодня, 08:36
Врачи в Нижнем Тагиле вытащили 15-сантиметровый гвоздь из головы мужчины
Сегодня, 07:46
200 тысяч за метр: в Невьянске отремонтируют региональную дорогу за 132,6 млн рублей
Сегодня, 04:36