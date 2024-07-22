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Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

В Екатеринбурге пройдет Национальная неделя HR и рекламы

В Екатеринбурге пройдет Национальная неделя HR и рекламы

22 июля 2024, 08:11
Фото: Национальная неделя HR и рекламы
Национальная неделя HR и рекламы пройдет в Екатеринбурге 16 — 20 сентября. Ее главными мероприятиями станут НРФ «Регионы» и HR Forum Big Fish. Основная деловая программа будет проходить на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» — МТС Live Hall.

Планируется, что форум посетят более четырех тысяч человек. Главная тема мероприятий — коммуникационные тенденции в бизнесе.

Как отметил первый вице-президент АКАР, глава оргкомитета Валентин Смоляков, нужно помогать локальным торговым маркам создавать результативные рекламные кампании, говорить о новых рекламных инструментах и возможности для МСБ.

Он отметил, что для стабильного развития важно оценивать не только эффективность маркетинга, но и коммуникаций в целом, в том числе внутренних. Поэтому в этом году деловая программа НРФ «Регионы» во многом будет посвящена роли коммуникаций в общей системе развития бизнеса, говорит Смоляков.

Национальная неделя HR и рекламы станет крупнейшим региональным событием, которое объединит руководителей компаний, HR-специалистов и маркетологов из разных уголков страны.

На форуме поднимут наиболее интересные темы для маркетологов и рекламщиков. Программа объединит актуальную федеральную повестку и локальные вызовы рекламной индустрии. Контент форума будет представлен в шести объемных блоках: стратегия, креатив, digital, медиа, маркетинговые коммуникации и лучшие практики.

Медиахолдинг 1MI — информационный партнер форума.

Более подробная информация доступна на сайте мероприятия.

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