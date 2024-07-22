В Екатеринбурге пройдет Национальная неделя HR и рекламы

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Планируется, что форум посетят более четырех тысяч человек. Главная тема мероприятий — коммуникационные тенденции в бизнесе.
Как отметил первый вице-президент АКАР, глава оргкомитета Валентин Смоляков, нужно помогать локальным торговым маркам создавать результативные рекламные кампании, говорить о новых рекламных инструментах и возможности для МСБ.
Он отметил, что для стабильного развития важно оценивать не только эффективность маркетинга, но и коммуникаций в целом, в том числе внутренних. Поэтому в этом году деловая программа НРФ «Регионы» во многом будет посвящена роли коммуникаций в общей системе развития бизнеса, говорит Смоляков.
Национальная неделя HR и рекламы станет крупнейшим региональным событием, которое объединит руководителей компаний, HR-специалистов и маркетологов из разных уголков страны.
На форуме поднимут наиболее интересные темы для маркетологов и рекламщиков. Программа объединит актуальную федеральную повестку и локальные вызовы рекламной индустрии. Контент форума будет представлен в шести объемных блоках: стратегия, креатив, digital, медиа, маркетинговые коммуникации и лучшие практики.
Медиахолдинг 1MI — информационный партнер форума.
Более подробная информация доступна на сайте мероприятия.