В Екатеринбурге пройдет Национальная неделя HR и рекламы

Он отметил, что для стабильного развития важно оценивать не только эффективность маркетинга, но и коммуникаций в целом, в том числе внутренних. Поэтому в этом году деловая программа НРФ «Регионы» во многом будет посвящена роли коммуникаций в общей системе развития бизнеса, говорит Смоляков.